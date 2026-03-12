Apple hat in der Nacht zu heute iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 und iPadOS 15.8.7 veröffentlicht. Diese richtet sich an ältere iPhone- und iPad-Modellen, auf denen neuere Versionen von iOS und iPadOS nicht mehr laufen.

15.8.7 und iOS 16.7.5 sind da

iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 und iPadOS 15.8.7 sind da. Das Update lässt sich in gewohnter Manier direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. iOS 15.8.7 bzw. iPadOS 15.8.7 sind mit dem iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und iPad 7. Generation kompatibel, während iOS 16.7.15 bzw. iPadOS 16.7.15 mit dem iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5. Generation, 9,7 Zoll iPad Pro und 12,9 Zoll iPad Pro 1. Generation kompatibel.

Laut Apples Release-Notes beinhalten die Updates wichtige Sicherheitskorrekturen. Etwas ausführlicher geht Apple in den begleitenden Security Notes auf die Materie ein. Apple gibt an, dass die Sicherheitsupdates mit der von Google vergangene Woche aufgedeckten, komplexen Coruna-Sicherheitslücke zusammenhängen. Apple erklärt, dass die Probleme zwar bereits in verschiedenen iOS 16- und iOS 17-Updates behoben wurden, die heutigen Updates die gleichen Korrekturen aber auch für ältere Geräte bereitstellen, die nicht auf iOS 17 oder neuer aktualisiert werden können.