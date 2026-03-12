Der Flugsimulator X-Plane 12 von Laminar Research wird in den kommenden Wochen für die Apple Vision Pro verfügbar sein. Die Software gilt unter Piloten und Flugfans als einer der realistischsten zivilen Flugsimulatoren auf dem Markt.

Streaming über NVIDIAs CloudXR-Plattform

X-Plane 12 setzt auf ein physikbasiertes Flugmodell, volumetrische 3D-Wolken, Echtzeit-Wetterdaten und detaillierte Cockpits für Dutzende Flugzeuge und Helikopter. Den Sprung auf die Vision Pro macht ein Update auf visionOS 26.4 möglich, das NVIDIAs CloudXR-6.0-Plattform unterstützt.

CloudXR ist eine Streaming-Technologie, die speziell für VR- und AR-Headsets entwickelt wurde. Das Spiel wird dabei auf einem lokalen PC mit NVIDIA-RTX-Grafikkarte gerendert und per WLAN auf die Vision Pro gestreamt. Laut dem auf Spatial Computing spezialisierten Content Creator Justin Ryan soll X-Plane 12 dabei mit bis zu 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde laufen. Als Host-Rechner kommt jedoch nur ein Windows- oder Linux-PC mit NVIDIA-RTX-Grafikkarte infrage, da Macs keine NVIDIA-GPUs unterstützen.

Wer eigene Flug-Hardware wie einen Yoke oder Schubhebel besitzt, kann diese ebenfalls einbinden. Apples ARKit erkennt die Geräte per Bilderkennung und platziert sie im virtuellen Cockpit, sodass die physischen Eingabegeräte an der richtigen Stelle im Sichtfeld erscheinen.

Here’s a first look at X-Plane 12 on Apple Vision Pro! With visionOS 26.4 and NVIDIA CloudXR 6.0, the simulator streams wirelessly at up to 4K/120fps to your headset. And if you have a physical yoke or throttle, ARKit uses image detection to recognize them and place them inside… pic.twitter.com/FTYzJH9ALP — Justin Ryan ᯅ (@justinryanio) March 11, 2026

X-Plane 12 ist für Windows, macOS und Linux erhältlich und kostet 59,99 Dollar. Eine Companion-App für die Vision Pro soll laut der Ankündigung „im späten Frühjahr“ im App Store erscheinen. visionOS 26.4 befindet sich derzeit in der Betaphase und dürfte Ende März oder Anfang April veröffentlicht werden.