Seit Jahren in der Gerüche soll das sogenannte iPhone Fold im Herbst 2026 angekündigt. So langsam aber sicher nimmt das faltbare iPhone immer konkretere Züge an. Einem aktuellen Bericht zufolge wird das iPhone Fold im aufgeklappten Zustand eine Benutzeroberfläche bieten, die sich stark am iPad orientiert.

Neue Infos zum iPhone Fold

Mark Gurman von Bloomberg hat neue Informationen zum iPhone Fold zugespielt bekommen. Es heißt dass das faltbare iPhone eine iPad-ähnliches Multitasking und neue Oberfläche erhalten soll. Das würde vor allem echtes Multitasking mit zwei Apps nebeneinander bedeuten – eine Funktion, die bisher keinem iPhone zur Verfügung stand. Viele Apps werden zudem eine Seitenleiste auf der linken Seite des Displays einblenden, und Entwickler erhalten Werkzeuge, um ihre bestehenden Apps an die neue Oberfläche anzupassen.

Das erklärt sich schon allein aus der Form: Zugeklappt verhält sich das iPhone Fold wie ein „normales“ iPhone, aufgeklappt nähert es sich von der Displaygröße einem iPad mini. Apple setzt dabei angeblich auf ein breiteres Format als die Konkurrenz mit einem 4:3-Seitenverhältnis – ideal für Videos, Split-Screen-Apps und all das, wofür man sonst zum iPad greift.

Interessant ist die Authentifizierungslösung: Das Außendisplay zeigt Apps und eine Frontkamera für Selfies, unterstützt aber kein Face ID. Stattdessen setzt Apple auf einen Fingerabdrucksensor im Ein-/Ausschalter. Das Dynamic Island bleibt dennoch erhalten und zeigt Live Aktivitäten und Benachrichtigungen an, obwohl kein TrueDepth-System verbaut ist.

Bei der Kamera musste Apple einen Kompromiss eingehen: Apple testete zwar eine Kamera unter dem inneren Display, entschied sich aber wegen schlechterer Bildqualität dagegen. Auf der Rückseite gibt es ein Dual-Kamera-System – ein Dreifachlinsen-Setup war aus Platzgründen nicht möglich.

Das iPhone Fold soll trotz iPad-ähnlicher Oberfläche weiterhin unter iOS und nicht iPadOS laufen. Es unterstützt nicht die vollständigen Multitasking-Funktionen des iPad und ist nicht mit bestehenden iPadOS-Apps kompatibel.