Glaubt man den Gerüchten, so trennen uns noch rund sechs Monate von der Ankündigung des iPhone Fold. Nichtsdestotrotz tauchen schon frühzeitig immer mehr Details auf. Der gut vernetzte Weibo-Leaker Instant Digital hat die angeblichen Speicherkonfigurationen des ersten faltbaren iPhones von Apple geleakt – inklusive ungefährer Preisangaben.

iPhone Fold: Speichergrößen und Preise geistern umher

Glaubt man den Informationen des Leakers (via Macrumors), so soll das iPhone Fold in drei Varianten erscheinen: 256 GB für rund 2.320 Dollar, 512 GB für etwa 2.610 Dollar und 1 TB für circa 2.900 US-Dollar. Die Preise sind aus chinesischen Yuan umgerechnet und sollten als grobe Orientierungswerte verstanden werden, nicht als finale US-Preise.

Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 17 Pro Max kostet in der 2-TB-Konfiguration 1.999 Dollar – das iPhone Fold würde damit schon im Einstiegsmodell deutlich darüber liegen. Frühere Gerüchte bezifferten den Startpreis auf 1.800 bis 2.500 Dollar, wobei die jüngsten Informationen eher auf das obere Ende dieser Spanne hindeuten.

Auf eine 2-TB-Option verzichtet Apple beim Fold offenbar – zumindest in der ersten Generation. Ob die drei Speicherstufen auch in identischer Form für den deutschen Markt übernommen werden, bleibt abzuwarten.

Zur Einordnung der Quelle: Instant Digital verfügt über eine gute Trefferquote bei Apple-Gerüchten. In der Vergangenheit tippte der Leaker unter anderem korrekt auf die 256-GB-Basisspeicherkonfiguration des iPhone 17 Pro sowie auf dessen verbesserte Teleobjektiv-Kamera.

Das iPhone Fold soll voraussichtlich im Herbst 2026 vorgestellt werden.