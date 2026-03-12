Wann setzt Apple auch beim Mac auf ein OLED-Display? Gerüchten zufolge macht das MacBook Pro Ende 2026 oder Anfang 2027 den Anfang. Bis ein OLED-Display auch das MacBook Air erreicht, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.

Wann erhält das MacBook Air ein OLED-Display?

Ein MacBook Air mit OLED-Display liegt noch in weiter Ferne – frühestens 2028 oder 2029 ist damit zu rechnen. Das geht aus einem Bericht von Bloomberg sowie einer aktuellen Einschätzung von Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hervor.

Der Grund für die lange Wartezeit liegt vor allem im Preis: Große OLED-Panels der nötigen Qualität sind nach wie vor teuer, und die Technologie muss erst weiter reifen, bevor sie kosteneffizient genug für Apples Mittelklasse-Notebooks eingesetzt werden kann. Zuerst soll das MacBook Pro mit einem OLED-Touchscreen-Display ausgestattet werden – möglicherweise noch Ende 2026, Kuo zufolge aber eher Anfang 2027.

Für das MacBook Air bedeutet das: Das aktuelle LCD-Display bleibt vorerst gesetzt. Ob Apple zwischenzeitlich auf Mini-LED umschwenken könnte, ist spekulativ – konkrete Hinweise darauf gibt es bislang nicht.

Dabei bietet OLED gegenüber LCD und Mini-LED klare Vorteile: besserer Kontrast, tiefere Schwärze, breitere Blickwinkel und in vielen Szenarien eine effizientere Energienutzung, da schwarze Pixel schlicht nicht leuchten. Apple hat OLED bereits beim iPad Pro (11 und 13 Zoll, 2024) in größeren Displayformaten eingesetzt – beim Mac steht die Umstellung aber noch aus.

Die Strategie ist klar: OLED wandert bei Apple von oben nach unten durch die Produktpalette. iPhone und Apple Watch nutzen die Technik schon lange, das Pro-Segment der Macs soll folgen – und der MacBook Air schließt die Reihe irgendwann zwischen 2028 und 2029 ab.