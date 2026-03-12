In der vergangenen Woche hat Apple nicht nur das neue iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Neo, MacBook Air und MacBook Pro angekündigt, sondern mit dem Studio Display und Studio Display XDR zwei neue Bildschirme präsentiert. Alle Produktneuheiten haben kürzlich ihren Verkaufsstart gefeiert und sind somit direkt erhältlich (unter anderem im zertifizierten Apple Store auf Amazon).

Neue Apple Studio Display haben reichlich Speicher an Bord

Die neuen Studio Display- und Studio Display XDR-Modelle von Apple verfügen über 128 GB internen NAND-Speicher – doppelt so viel wie die Vorgängergeneration mit 64 GB.

Beide Displays sind mit Apple-Silicon-Chips ausgestattet: das Studio Display mit dem A19, das Studio Display XDR mit dem leistungsstärkeren A19 Pro. Dazu kommen 8 GB RAM im Standard-Modell bzw. 12 GB RAM im XDR, so Macrumors. Die Chips übernehmen dabei Aufgaben wie die Kameraverarbeitung für Center Stage, Farbkalibrierung, USB- und Thunderbolt-Gerätemanagement sowie Spatial Audio – und betreiben dafür ein iOS-basiertes Betriebssystem, für das der interne Speicher benötigt wird.

Für Nutzer ist der Speicher allerdings nicht zugänglich: Er dient ausschließlich dem internen Betrieb, der Speicherung von Firmware-Updates sowie möglicherweise Diagnosezwecken. Der Großteil der 128 GB bleibt damit aller Wahrscheinlichkeit nach ungenutzt. Apple hat die Kapazität wohl nicht aus Bedarf verdoppelt, sondern weil es schlicht günstiger ist, auf bestehende NAND-Speichermodule aus der iPhone-Lieferkette zurückzugreifen, als kleinere Sonderanfertigungen zu produzieren.