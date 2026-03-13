Einmal pro Monat gibt Apple Arcade einen Ausblick darauf, welche Neuheiten uns im Folgemonat erwarten. Nachdem im März unter anderem „Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea“ auf der Spiele-Abo-Plattform gestartet ist, geht es im April mit Meine Kleine Raupe Nimmersatt+, DREGDE+ und Unpacking+ weiter.

Neuheiten im April 2026: Meine Kleien Raupe Nimmersatt+, DREGDE+ und Unpacking+

Apple Arcade erweitert seine Sammlung von über 200 familienfreundlichen Spielen und bietet Spielern ungestörten Spielspaß ohne Werbung und In-App-Käufe. Am 2. April kommen drei weitere Spiele hinzu, darunter Meine Kleien Raupe Nimmersatt+, DREGDE+ und Unpacking+.

DREDGE+ bringt die Komplettversion des gefeierten Angelabenteuers auf Apple Arcade. Diese Version enthält alle bisher veröffentlichten DLC-Inhalte: „The Pale Reach“, „The Iron Rig“, „Blackstone Key“ und die Spezialangel. Spieler können die gesamte Bandbreite dieser geheimnisvollen Seereise erleben, während sie nebelverhangene Inselgruppen durchqueren, Schätze aus der Tiefe bergen und die Geheimnisse unter den Wellen lüften.

Unpacking+, ausgezeichnet mit dem Cultural Impact Award der App Store Awards 2023, ist ein entspannendes Puzzlespiel, das das vertraute Gefühl des Auspackens und Einrichtens im neuen Zuhause thematisiert. Das Spiel kombiniert Blockpuzzle mit Einrichtungsspaß und lädt Arcade-Spieler dazu ein, einen gemütlichen Wohnraum zu gestalten und dabei Hinweise auf ihr zukünftiges Leben zu erhalten.

Wer kennt sich nicht? Die kleine Raupe Nimmersatt. Alles beginnt mit einem kleinen Ei. Tippt, um die kleine Raupe Nimmersatt schlüpfen zu lassen. Die kleine Raupe Nimmersatt liebt Essen und Spaß! Füttert sie, spielt mit ihr und bringt sie ins Bett, wenn sie müde ist. Je größer sie wird, desto mehr Aktivitäten schaltet ihr frei! Wenn sie bereit ist, spinnt sie einen Kokon. Tippe, um ihr zu helfen, ein Schmetterling zu werden.

Alle drei neuen Spiele starten am 02. April auf Apple Arcade.

Am 9. April feiert zudem Puyo Puyo Puzzle Pop das 35-jährige Jubiläum der Puyo Puyo-Reihe mit einem brandneuen Spielmodus: Puyo Puyo Garden. Erstmals in der Serie können Spieler ihre eigenen, einzigartigen Puyos aufziehen, pflegen und gegeneinander antreten lassen.