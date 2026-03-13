Vergangenes Wochenende fand der erste Grand Prix der Formel 1 Saison 2026 in Australien statt. Während George William beim Rennen ganz oben auf dem Treppchen stand, konnte Apple TV einen ersten F1-Einschaltquoten-Sieg erringen.

Apple TV schlägt ESPN: Erster F1-Einschaltquoten-Sieg

Seit dieser F1-Saison ist Apple TV in den USA der exklusive Streaming-Partner. Das erste Rennwochenende lieg hinter und sowohl die Fahrer als auch die übertragenden Sender ziehen ein erstes Resümee.

Apple TV+ hat im Rennen um die Formel-1-Zuschauer einen ersten wichtigen Sieg eingefahren. Eddy Cue bestätigte gegenüber dem Hollywood Reporter, dass der Australische Grand Prix 2026 auf Apple TV mehr Zuschauer angezogen hat als dasselbe Rennen ein Jahr zuvor auf ESPN.

Konkrete Zahlen nannte Apple erwartungsgemäß nicht – doch ESPNs Einschaltquoten aus dem Vorjahr liefern einen Anhaltspunkt: Der Australische GP erreichte damals durchschnittlich 1,1 Millionen Zuschauer. Berücksichtigt man die ungünstige Sendezeit des Rennens, ist jede Steigerung ein ermutigendes Zeichen – zumal US-freundlichere Rennen wie Montreal und Miami noch folgen.

Cue zeigte sich in einer Stellungnahme entsprechend optimistisch: Die Saison sei stark gestartet, Zuschauerzahlen und Erwartungen seien übertroffen worden. Besonders hervorgehoben wurden Features wie Multiview, Podium View, Fahrerkameras und erstmals 4K mit Dolby Vision für die Formel 1. Auch die Apple Sports App verzeichnete in der Woche des Australischen GP ihre bislang stärkste Nutzungswoche seit dem Launch.

Zur Einordnung: Apple hatte im Herbst 2025 die exklusiven US-Übertragungsrechte der Formel 1 für fünf Jahre erworben. Die Rennen stehen ohne Aufpreis für Apple TV-Abonnement zur Verfügung. Das nächste Rennwochenende steht bereits bevor – der Chinesische Grand Prix in Shanghai.