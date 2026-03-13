Es ist erst wenige Tage her, dass Apple die neue Dokumentation „Twisted Yoga“ angekündigt hat. Am heutigen Tag ist es bereits soweit und die Apple Original-Doku startet auf dem Video-Streaming-Portal.

Apple TV: Neue Doku „Twisted Yoga“ ist gestartet

Die Doku Twisted Yoga begleitet eine Gruppe junger Yoga-Schüler aus aller Welt, die sich der alten Praxis zuwenden, um innerem Frieden und Sinn suchen. Ihr Weg führt sie zum zurückgezogen lebenden rumänischen „Guru“ Gregorian Bivolaru, der ein internationales Netzwerk von Yoga-Studios leitet und dort tantrische Rituale praktizieren lässt.

Mit der Zeit wächst bei einigen Teilnehmerinnen der Verdacht, Teil eines Kults geworden zu sein. Bei ihren Recherchen stoßen sie auf Bivolarus umstrittene Vergangenheit. Immer wieder soll er ausgewählte Schülerinnen zu privaten „Einweihungen“ in seine Pariser Wohnung eingeladen haben

Heute steht Bivolaru in Frankreich unter anderem wegen Menschenhandels, Entführung und Vergewaltigung vor Gericht – Vorwürfe, die er bestreitet. Mehrere Frauen arbeiten inzwischen mit den französischen Behörden zusammen, um die Anschuldigungen aufzuklären.

Die Doku wird sie von dem zweifachen Oscar-Preisträger Simon Chinn („Man on Wire“, „Searching for Sugar Man“), dem Emmy-Preisträger Jonathan Chinn („Tina“, „LA 92“), Suzanne Lavery („Curse of the Chippendales“, „The Diamond Heist“) und Bernadette Higgins („The Tinder Swindler“, „American Nightmare“) produziert. Regie führt Rowan Deacon („Jimmy Savile: A British Horror Story“, „How to Die: Simon’s Choice“).

Zur Einstimmung auf die Doku haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.