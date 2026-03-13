Apples neues Einsteiger-Macbook – das MacBook Neo – ist seit wenigen Tagen im Handel erhältlich und erfreut sich großer Beliebtheit. Niemals zuvor hat das Unternehmen ein günstigeres MacBook auf den Markt gebracht. Hierzulande startet das Gerät bei 699 Euro (Bildungspreis: 599 Euro). Bei diesem Preis erwartet vermutlich niemand ein High-End-Gerät. In den letzten Tagen wurde das neue MacBook Neo vielerorts auf Herz und Nieren getestet. Doch wie schlägt es sich um Gaming-Test?

Das neue MacBook Neo im Gaming-Test

Das MacBook Neo ist kein Gaming-Laptop – das war von Anfang an klar. Doch wie schlägt sich Apples günstiger Einstiegs-Mac tatsächlich bei aktuellen Spieletiteln? YouTuber Andrew Tsai hat sich der Materie in einem rund 9 Minuten langen Video angenommen. Ein Praxistest mit zehn Spielen liefert ein differenziertes Bild.

World of Warcraft läuft mit guten Ergebnissen, lediglich in dicht bevölkerten Gebieten fällt die Framerate auf rund 45 fps. Minecraft bringt es in 1080p auf bis zu 300 fps – für ein Gerät dieser Preisklasse mehr als respektabel. Cyberpunk 2077 hingegen benötigt deutlich kräftigere Hardware: Nur bei 720p und minimalen Einstellungen läuft es halbwegs flüssig. Resident Evil Requiem scheitert weitgehend an den knappen 8 GB RAM und erreicht lediglich 15 fps bei 720p, während Resident Evil 2 Remake problemlos mit 60 fps in 1080p läuft.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...

Besonders unberechenbar ist das Feld der Windows-Spiele über Translation Layers: Counter-Strike 2 wird als „vollständig unspielbar“ mit 5 fps eingestuft, während Mewgenics laut dem Tester nahezu problemlos läuft.

Das Fazit fällt insgesamt positiv überraschend aus: Native Mac-Spiele und weniger anspruchsvolle Titel funktionieren am besten, bei AAA-Titeln oder Windows-Spielen über Übersetzungsschichten wird es schnell eng. Wer aber nur gelegentlich spielt, dürfte dennoch positiv überrascht sein. Auch dieser Test reiht sich damit in die wachsende Zahl von Berichten ein, die zeigen: Das MacBook Neo übertrifft regelmäßig die Erwartungen, die sein Preisschild weckt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Vollständigkeit halber: Apple setzt beim MacBook Neo auf ein Aluminiumdesign mit einem 13 Zoll Liquid Retina Display, die Leistung des A19 Pro Chips, eine Batterielaufzeit für bis zu 16 Stunden, 1080p Kamera, zwei Lautsprecher und Mikrofone, 2x USB-C und mehr.