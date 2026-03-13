Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal jede Menge aktuelle Filme, darunter „Downton Abbey: Das große Finale“, „Sisu 2 – Road to Revenge“ und „Der karierte Ninja 3“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen können auch hier nur Prime-Mitglieder die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Der karierte Ninja 3 (2025, Animation, IMDb 7,4)

„Macht euch bereit für ein neues Abenteuer mit Alex und seinem karierten Ninja! In Alex‘ Leben ist viel los: Er trifft seine Freunde, lernt das neue Mädchen Emily in seiner Klasse näher kennen und hat Stress mit Marco, dem Freund von Jessica! Doch als die beiden erfahren, dass ein gefürchteter Bösewicht zurück ist, zeigen sie erneut, was für ein tolles Team sie sind!“

Besetzung: Anders Matthesen, Louis Næss-Schmidt, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Emma Sehested Høeg u. a.

Downton Abbey: Das große Finale (2025, Drama, IMDb 7,3)

„Es ist Zeit, sich zu verabschieden… Als Mary sich mitten in einem öffentlichen Skandal wiederfindet und die Familie finanzielle Schwierigkeiten hat, kämpft der gesamte Haushalt mit drohender sozialer Ungnade. Die Crawleys müssen Veränderungen akzeptieren, während sich die Dienerschaft auf ein neues Kapitel mit der nächsten Generation vorbereitet, die Downton Abbey in die Zukunft führt.“

Besetzung: Simon Russell Beale, Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Penelope Wilton, Allen Leech, Harry Hadden-Paton, Douglas Reith, Jim Carter u. a.

Sisu 2 – Road to Revenge (2025, Action, IMDb 6,8)

„Die explosive Action-Fortsetzung von SISU. Ein Kriegsüberlebender kehrt in das Haus zurück, in dem seine Familie während des Krieges auf brutale Weise ermordet wurde. Er baut das Haus ab, lädt es auf einen Lastwagen und ist entschlossen, es zu Ehren seiner Familie an einem sicheren Ort wieder aufzubauen. Es kommt zu einer unerbittlichen, atemberaubenden Verfolgungsjagd quer durch das Land.“

Besetzung: Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake u. a.

Kung Fu in Rome (2025, Action, IMDb 6,8)

„In ‚Kung Fu in Rome‘ begibt sich der junge Sohn eines verschuldeten Restaurantbesitzers auf eine gefährliche Reise. Gemeinsam mit einer fremden Frau, die auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester ist, muss er sich gegen die skrupellosesten Mitglieder der römischen Unterwelt behaupten.“

Besetzung: Yaxi Liu, Enrico Borello, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Luca Zingaretti, Shanshan Chunyu u. a.

The Long Walk (2025, Horror, IMDb 6,7)

„In einer dystopischen Zukunft zwingt ein autoritäres Regime hundert Jugendliche zu einem tödlichen Wettkampf: dem Marsch. Ray Garraty kämpft um ein sorgenfreies Leben, doch die Regeln sind brutal – wer unter vier Meilen pro Stunde fällt, kassiert Verwarnungen. Drei bedeuten den Tod. Nur einer kann überleben.“

Besetzung: Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Jordan Gonzalez, Joshua Odjick, Mark Hamill, Roman Griffin Davis, Judy Greer u. a.

Lilly & die Kängurus (2025, Komödie, IMDb 6,5)

„Eines Tages erhält Chris Masterman den Auftrag ins australische Outback zu reisen. Auf dem Weg fährt er ein Känguru-Junges an und findet Hilfe bei Lilly, die sich sofort um das verletzte Tier kümmert. Die beiden werden Freunde, und bei dem Versuch weitere Känguru-Junge zu retten, beginnt für sie ein großes Abenteuer. Eine herzerwärmende Komödie für die ganze Familie – nach einer wahren Geschichte.“

Besetzung: Rarriwuy Hick, Wayne Blair, Clarence Ryan, Ernie Dingo, Roy Billing, Deborah Mailman, Rick Donald, Rob Carlton, Ryan Corr, Brooke Satchwell, Rachel House u. a.