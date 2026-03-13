In den vergangenen Tagen haben wir mehrfach den bevorstehende Apple Geburtstag am 01. April thematisiert. Anfang des kommenden Monats feiert Apple sein 50. Jubiläum. Erst kürzlich hatte das Unternehmen aus Cupertino noch einmal bestätigt, dass man den Geburtstag gebührend feiern möchte. Los gibt es nun mit einem Überraschungskonzert mit Alicia Keys in New York.

Überraschungskonzert in New York

Apple hat seine Feierlichkeiten zum 50. Firmenjubiläum mit einem Paukenschlag eröffnet: Der Apple Store am Grand Central Terminal in New York City wurde heute überraschend geschlossen – und der Grund war ein spontanes Konzert von Alicia Keys.

Das Unternehemn lud ausgewählte YouTuber und Medienvertreter (unter anderem Macrumors) ein, hielt den Namen der Künstlerin aber bis zuletzt geheim. Die Vorbereitungen hatten bereits am Vortag begonnen: Eine Bühne, Audiotechnik und Lichtanlage wurden aufgebaut – samt Keys‘ charakteristischem rosa Flügel. Auch für zufällig anwesende Passanten war das Konzert zugänglich.

Apples CEO Tim Cook, Marketing-Chef Greg Joswiak, Retail-Chefin Deirdre O’Brien und Hardware-Engineering-Chef John Ternus waren vor Ort.

Alicia Keys ist keine Unbekannte im Apple-Universum: Sie trat bereits beim Apple Music Festival 2016 in London auf, sang 2022 beim NYC Holiday Masquerade Ball und war eine der ersten Künstlerinnen mit einer immersiven 3D-Erfahrung auf dem Apple Vision Pro. Weitere Feierlichkeiten sollen sich über die kommenden zweieinhalb Wochen erstrecken.