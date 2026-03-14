Apple hat einen neuen Instagram-Account eröffnet. Unter dem Namen „Hello Apple“ (@helloapple) will das Unternehmen künftig Firmennachrichten, Produktmarketing und Geschichten rund um seine Community teilen.

Mehr als nur „Shot on iPhone“

Der Haupt-Account @apple mit über 36 Millionen Followern konzentriert sich vor allem auf die „Shot on iPhone“-Kampagne. Daneben betreibt Apple bereits eigene Accounts für Dienste wie Apple Music, Apple TV, Apple News oder Apple Fitness+. Der neue Account soll ein breiteres Spektrum abdecken und zeigen, wie Apple-Produkte den Alltag bereichern und Kreativität fördern. Auch Blicke hinter die Kulissen hat Apple angekündigt. „Our stories, and yours“ lautet die Bio des Accounts.

Erste Inhalte sind bereits online, darunter ein Begrüßungsvideo und Tim Cooks Brief „50 Years of Thinking Different“ zum 50. Firmenjubiläum. Apple wird am 1. April 50 Jahre alt und will das in den kommenden Wochen feiern. Weitere Posts drehen sich um das MacBook Neo und Apples exklusive Übertragung der Formel 1 in den USA über Apple TV.