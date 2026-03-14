In wenigen Tagen ist es soweit. 50 Jahre nachdem Apple in einer Garage gegründet wurde, fiert das Unternehmen einen großen Meilenstein. In den letzten Tagen wurde bereits deutlich, dass der Hersteller seinen 50. Geburtstag gebühren feiern wird. Den Auftakt macht ein besonderer Auftritt der 17-fachen Grammy-Gewinnerin und Produzentin Alicia Keys im Apple Grand Central in New York City. Gleichzeitig bestätigte Apple, dass es weltweit Feierlichkeiten geben wird.

Apple veranstaltet weltweit Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum

Am gestrigen Tag haben eingeladene Medienvertreter und zufällige Passanten in der Grand Central Station in New York sicherlich gestaunt. Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 50. Apple-Jubiläum hatte das Unternehmen Alicia Keys für ein Konzert in den Apple Store „Apple Grand Central“ geladen.K eys begeisterte das Publikum mit einem mitreißenden Set ihrer zeitlosen Songs auf der legendären Treppe des Veranstaltungsortes.

Keys war eine der ersten Künstlerinnen, die ihren Katalog in Spatial Audio auf Apple Music veröffentlichte und ein Apple Music Live-Konzert gab. 2024 gehörte „Alicia Keys: Rehearsal Room“ zu den ersten Apple Immersive Experiences für Apple Vision Pro und bot Fans einen einzigartigen Einblick in ihren kreativen Prozess während einer intimen Probe.

Begleitend zum Konzert bestätigte Apple weltweite Aktionen rund um den Geburtstag (Apple wurde am 01. April 1976 gegründet). Den ganzen Monat über feiert das Unternehmen diesen Meilenstein weltweit. Jede Veranstaltung stellt menschliche Kreativität und Erfindungsgabe in den Mittelpunkt und zeigt, was Menschen mit den richtigen Apple-Produkten alles erreichen können.