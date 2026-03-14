Laut dem Leaker Instant Digital wird Samsung im Mai mit der Massenproduktion der Display-Panels für Apples erstes faltbares iPhone beginnen. Die Fertigung des kompletten Geräts ist demnach ab Juli vorgesehen, sodass einem Marktstart im Herbst aus zeitlicher Sicht nichts im Wege stünde.

Samsungs neueste Falttechnologie

Ein fortschrittliches Display gilt als wichtigste Komponente des iPhone Fold, weil Apple ein faltbares iPhone erst dann auf den Markt bringen wollte, wenn keine sichtbare Falte mehr zu erkennen ist. Samsung hatte auf der CES im Januar einen Prototypen seiner neuesten Falttechnologie gezeigt, bei dem die Falte im Vergleich zu älteren faltbaren Displays kaum noch wahrnehmbar war. Für Apple sind das erfreuliche Nachrichten, schließlich ist Samsung der wichtigste OLED-Lieferant des Unternehmens.

Obwohl Samsung bereits vor sieben Jahren sein erstes faltbares Smartphone vorstellte und seitdem immer wieder Gerüchte über ein faltbares iPhone aufkamen, ließ sich Apple mit einem eigenen Produkt Zeit. Das Unternehmen soll die Technologie intern über Jahre hinweg erforscht haben, bevor man sich in Cupertino auf einen konkreten Zeitplan festgelegt hatte. Somit soll die Panel-Produktion laut den Quellen von Instant Digital im Mai endlich starten. Wenn sich die bisherigen Berichte bestätigen, dürfte Apple das iPhone Fold im September oder Oktober vorstellen.

In dieser Woche sind bereits mehrere neue Details zum iPhone Fold bekannt geworden. Bloomberg berichtete über Änderungen in iOS 27, die iPad-ähnliche App-Funktionen auf dem Faltbildschirm ermöglichen sollen, während andere Quellen Angaben zu Arbeitsspeicher, Speicherkapazität und dem erwarteten Preis lieferten.