Die Reparatur-Experten von iFixit haben das MacBook Neo auseinandergenommen und zeigen sich überraschend zufrieden. So positiv habe man ein MacBook zuletzt im Jahr 2012 bewertet, erklärt das Team im aktuellen Teardown-Video.

Schrauben statt Kleber

iFixit hat sich die teurere Version des MacBook Neo für 799 Euro mit Touch ID-Tastatur vorgenommen, doch der positive Gesamteindruck lässt sich auch auf das günstigere Modell (699 Euro) übertragen.

Das MacBook Neo lässt sich laut iFixit relativ leicht öffnen. An der Unterseite kommen nach wie vor Pentalobe-Schrauben zum Einsatz, für die ein spezieller Schraubendreher nötig ist. Der Deckel lässt sich danach aber einfach von Hand abnehmen.

Im Inneren fällt auf, wie übersichtlich Apple die Komponenten angeordnet hat. Akku, Lautsprecher, Anschlüsse und Trackpad liegen frei zugänglich und sind nicht wie bei den meisten Apple-Laptops unter anderen Bauteilen versteckt. Der größte Reparatur-Fortschritt betrifft den Akku selbst, der jetzt mit Schrauben statt Klebstoff befestigt ist. Zwar müssen 18 Schrauben gelöst werden, doch der Verzicht auf die Klebestreifen macht den Austausch erheblich einfacher. iFixit vermutet, dass Apple damit auf eine EU-Verordnung reagiert, die ab Anfang 2027 bei vielen mobilen Geräten vom Nutzer austauschbare Akkus vorschreibt. Ähnliche Konstruktionen könnten somit künftig auch beim MacBook Air und MacBook Pro Einzug halten.

Beim Logic Board müssen zwar einige Kabel abgesteckt werden, doch auch hier ist laut iFixit alles gut erreichbar. Der Arbeitsspeicher ist jedoch wie gewohnt Teil des A18 Pro Chip-Packages, die SSD ist zudem auf das Logic Board gelötet. Beides lässt sich nach dem Kauf also nicht aufrüsten. Die USB-C-Anschlüsse sind dagegen als separates Modul verbaut und können bei Bedarf unabhängig vom Logic Board ersetzt werden. Das gilt auch für die Kopfhörerbuchse. Auch die Antenneneinheit lässt sich unkompliziert entfernen, was den Displaytausch deutlich vereinfachen soll. Nach dem Lösen der Scharniere lässt sich das Display so leicht abnehmen wie bei einem Framework-Laptop, der in der Branche als Referenz für modulare Reparierbarkeit gilt.

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Apple setzt beim MacBook Neo auf seitlich abstrahlende Lautsprecher. Das ist eine einfachere Konstruktion, die weniger Fräsarbeit am Gehäuse erfordert und vermutlich Kosten spart. Das Trackpad ist jetzt mechanisch statt haptisch, was ebenfalls Produktionskosten spart. Es handelt sich um das erste MacBook seit 2015 mit einem mechanischen Trackpad. Die Tastatur wurde im Teardown als letztes Bauteil aus dem Gehäuse ausgebaut und war mit 41 Schrauben befestigt. Sie lässt sich separat vom Top Case entfernen, was Reparaturen günstiger macht, weil defekte Keyboards bei früheren MacBooks den Austausch des kompletten Top Case erforderten.

Trotz des aufgelöteten Speichers und RAMs gibt iFixit dem MacBook Neo eine Reparierbarkeit von 6 von 10 Punkten. Im Vergleich dazu hat das 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip 4 von 10 Punkten erreicht, das M4 MacBook Air kam auf 5 von 10 Punkten.