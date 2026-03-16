Bei Amazon laufen aktuell die Amazon Frühlingsangebote. Allerdings müsst ihr euch beeilen, da die Deals noch nur noch bis heute Abend (16. März 2026, 23:59 Uhr) laufen. Nichtsdestotrotz bleibt ausreichend Zeit, sich das ein oder andere Schnäppchen zu sichern. So erhalte ihr beispielsweise 27 Prozent Rabatt auf die Apple AirPods 4, immerhin 25 Prozent Rabatt sind es auf die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung.

AirPods 4 nur 109 Euro

Falls ihr aktuell neuen AirPods Ausschau haltet und euch die AirPod Pro 3 (hier unser AirPods Pro 3 Test) zu teuer sind, so sind die AirPods 4 eine echte Alternative.

Im Herbst 2024 hat Apple die AirPods 4 auf den Markt gebracht. Die AirPods 4 gibt es in zwei unterschiedlichen Modellen: AirPods 4 und AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung. In unserem Test zu den AirPods 4 mit ANC gehen wir ausführlich darauf ein, wie sehr uns die Kopfhörer Spaß gemacht haben, wie gut die Geräuschunterdrückung ist und welche Features die Kopfhörer sonst noch zu bieten haben.

Bei Amazon habt ihr nur noch heute die Möglichkeit, euch die AirPods 4 bzw. die AirPods 4 mit ANC zum echten Schnäppchenpreis zu sichern. Die AirPods 4 könnt ihr euch für gerade einmal 109 Euro schnappen, das Modell mit aktiver Geräuschunterdrückung kostet nur 149 Euro. Im Vergleich: Die AirPods Pro 3 kosten aktuell 203,99 Euro.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...