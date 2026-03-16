Die Amazon Frühlingsangebote sind im vollen Gange. So langsam aber sicher solltet ihr euch allerdings beeilen, um euch die passenden Deals zu sichern. Die Aktion läuft nur noch bis heute Abend (16.03.2026, 23:50 Uhr). Auch Anker mischt in diesem Jahr kräftig mit und dreht an der Preisschraube. Ihr erhaltet bis zu 51 Prozent Rabatt auf verschiedene Ladeprodukte. Zwei USB-C Kabel (240W, 1,8m) für 10,98 Euro kann sicherlich jeder gut gebrauchen.
Anker Frühlings-Deals: bis zu 51 Prozent auf Ladegeräte, Powerbanks, Kabel und mehr
In den letzten Jahren haben wir verschiedene Anker-Produkte getestet. Diese überzeugten für gewöhnlich mit einem Top-Preis-Leistungsverhältinis. Wenn man die Möglichkeit hat, sich Anker-Produkte mit Rabatt zu sichern, so werden die jeweiligen Ladegeräte, Kabel, Powerbanks, Dockingstationen etc. noch einmal deutlich attraktiver. Hier findet ihr alle aktuell reduzierten Anker-Produkte auf Amazon, die Highlights haben wir für euch zusammengefasst
Highlights
- 165W maximale Leistung für mehrere Geräte: Bewältige deinen Tag mit einer Gesamtleistung von 165W...
- 25000mAh für langanhaltende Power: Starte in längere Reisen mit der großen Kapazität von...
- Full-Speed Laden mit 240W: Lade dein MacBook Pro 16" (M3) auf 50% in nur 25 Minuten und dein iPad...
- Schmutzabweisendes Kabel im Unibody-Design: Das stylische Unibody-Design wird durch eine...
- Power, so schlank wie nie: Mit einem Maß von gerade einmal 1,47 x 7,06 x 10,4cm setzt das schlanke...
- Ultra-schnelles, kabelloses Laden mit 15W: Lade deine Geräte zu jeder Zeit mit kabelloser...
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...
- Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...
- Schnelles, effizientes Laden mit 15W: Lade dein iPhone 16 Pro in nur 21 Min. auf bis 25% auf mit...
- Lade 2 Geräte gleichzeitig: Spare Zeit und Nerven, indem du zeitgleich dein Handy und deine...
- Dein kompakter Energielieferant: Mit 10000mAh Kapazitätt, schnellem 45W-Laden...
- Schlank, leicht, reisefreundlich: 16% kleiner als herkönhmliche Modelle und mit praktischem...
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