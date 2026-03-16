Apple hat vor wenigen Augenblicken die AirPods Max 2 angekündigt. Diese zeichnen sich durch den neuen H2-Chip, eine leistungsfähiger aktive Geräuschunterdrückung, verbesserte Soundqualität, und Funktionen wie Adaptive Audio und Live Translation aus.

Apple kündigt AirPods Max 2 an

Ehrlicherweise hatten wir die AirPods Max 2 für den heutigen Tag nicht auf dem Schirm und auch in der Gerüchteküche war es zuletzt um die Apple Over-Ear-Kopfhörer ruhig. Wie dem auch sei: Die AirPods Max 2 sind da.

Der Hersteller aus Cupertino setzt auf eine noch bessere Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), verbesserte Klangqualität und intelligente Funktionen erweitern. Mit der Power des H2 Chips, der auch die AirPods Pro 3 antreibt, kommen Funktionen wie Adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation und Live Übersetzung erstmals auf die AirPods Max. Die neuen AirPods Max eröffnen zudem kreative Möglichkeiten für Podcaster, Musiker und Content-Ersteller mit nützlichen Funktionen wie der Kamerafernbedienung.

„Dank der unglaublichen Leistung des H2 bieten AirPods Max bis zu 1,5-mal effektiveres ANC für ein ultimatives Hörerlebnis den ganzen Tag über“, sagt Eric Treski, Director of Audio Product Marketing bei Apple. „Die Klangqualität ist bemerkenswert klar, satt und akustisch detailreich – und in Kombination mit Funktionen wie Personalisiertes 3D Audio bieten AirPods Max 2 ein zutiefst immersives Erlebnis.“

Intelligente Funktionen für AirPods Max

Der H2 bringt eine Reihe von Funktionen mit sich, die AirPods Max 2 noch intelligenter und komfortabler machen.

Adaptives Audio passt die Pegel der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und des Transparenzmodus automatisch an die Umgebung an, um das Klangerlebnis zu optimieren.

Konversationserkennung hilft dabei, die Lautstärke der Wiedergabe zu senken und Hintergrundgeräusche zu reduzieren, wenn man mit einer Person in der Nähe spricht.

Live Übersetzung, mit der Power von Apple Intelligence, hilft Nutzer:innen sich persönlich über Sprachgrenzen hinweg zu verständigen.

Stimmisolation nutzt fortschrittliche computergestützte Audioverarbeitung auf Basis des H2 Chips, um bei Anrufen die Stimme zu priorisieren und Umgebungsgeräusche auszublenden.

Mit der Kamerafernbedienung kann man Inhalte aus der Entfernung aufnehmen, indem man die Digital Crown drückt, um ein Foto zu machen oder die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen, während man die Kamera App oder kompatible Kamera-Apps von Drittanbietern auf iPhone oder iPad verwendet.

Audioaufnahmen in Studioqualität ermöglichen es Interviewer:innen, Podcaster:innen, Sänger:innen und anderen Kreativen, ihre Inhalte mit höherer Audioqualität und einer natürlicheren Stimmklangfarbe aufzunehmen.

Laute Geräusche reduzieren hilft, sich vor lautem Umgebungslärm zu schützen, während die Klangcharakteristik des gerade Gehörten erhalten bleibt.

Personalisierte Lautstärke passt das Hörerlebnis für Nutzer:innen automatisch an, basierend auf den im Laufe der Zeit erfassten Präferenzen.

Siri Interaktionen ermöglichen es, bequem und privat auf Siri-Ansagen zu reagieren, indem man einfach mit dem Kopf nickt (Ja) oder leicht den Kopf schüttelt (Nein).

AirPods Max 2 können ab 25. März in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau vorbestellt werden und sind ab Anfang nächsten Monat erhältlich.