Apple hat heute die Übernahme von MotionVFX bekanntgegeben – einem der bekanntesten Drittanbieter im Final Cut Pro-Ökosystem.Konkret handelt es sich um einen namhaften Plugin-Anbieter für Apples professionelle Videobearbeitungs-Software.

Apple kauft MotionVFX

Bei MotionVFX handelt es ich um ein polnisches Softwareunternehmen, das 2009 von Szymon Masiak gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt hochwertige Plugins, Übergänge, Templates und visuelle Effekte für Videoschnitt-Software, mit einem klaren Schwerpunkt auf Final Cut Pro, DaVinci Resolve und Apple Motion.

Zu den bekanntesten Produkten gehören mFilmLook für cineastisches Color Grading und Filmemulation sowie mO2, ein Plugin, das die Nutzung von 3D-Modellen direkt in Final Cut Pro und Apple Motion ermöglicht. Darüber hinaus bietet MotionVFX mit Design Studio eine Panel-Erweiterung an, über die Nutzer Effekte und Templates direkt innerhalb von Final Cut Pro durchsuchen und installieren können.

Die Übernahme dürfte Apple helfen, die nativen Grafikwerkzeuge in Final Cut Pro weiter auszubauen. MotionVFXs Expertise bei Templates, Übergängen und 3D-Workflows könnte dazu beitragen, die Abhängigkeit von Drittanbieter-Plugins zu reduzieren – und dürfte Apples neu gestarteten Apple Creator Studio-Abodienst weiter stärken.

Im Zuge der Übernahme wechseln alle 70 Mitarbeiter von MotionVFX zu Apple. Das Unternehmen war bereits weltweiter Apple-Partner. Ob die bestehenden Produkte weiterhin separat erhältlich bleiben, ist noch offen – vorerst ist der Plugin-Katalog weiterhin über die MotionVFX-Website verfügbar.