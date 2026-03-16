In der Nacht auf den heutigen Montag wurden Los Angeles die Oscars 2026 vergeben. Apple TV war insgesamt 6x nominiert (4x F1, 1x Come See Me in the Good Light, 1x The Lost Bus). Unterm Strich konnte Apple für den Original-Film „F1“ einen Oscar in der Kategorie „Bester Sound“ mit nach Hause nehmen. Kurzum: Die Sektflaschen dürften in Cupertino geknallt haben.

Apple-Original-Film „F1 gewinnt Oscar in der Kategorie „Bester Sound“

Bei den 98. jährlichen Academy Awards wurde Apples Original-Film „F1“ mit dem Oscar in der Kategorie „Bester Sound“ von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausgezeichnet. Dieser Oscar-Gewinn ist die jüngste Ehrung für „F1“ nach seinem rekordverdächtigen Einspielergebnis als erfolgreichster Sportfilm aller Zeiten.

Der diesjährige Oscar ist nicht der erste Oscar-Gewinn des Video-Streaming-Dienstes. Im Jahr 2022 gewann CODA insgesamt drei Oscars (u.a. Bester Film) und im Jahr 2023 gewann Apple TV einen Oscar mit „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“. Nachdem Apple TV in den letzten beiden Jahren trotz mehrere Nominierungen „leer“ ausgegangen war, konnte der Video-Streaming-Dienst in diesem Jahr wieder einen der prestigeträchtigen Preise gewinnen.

Um was geht es in „F1“?

Sonny Hayes (Brad Pitt), der als „der Größte, der er nie war“ galt, war in den 1990er-Jahren das größte Formel-1-Talent, bis ein Unfall auf der Rennstrecke seine Karriere beinahe beendete. Dreißig Jahre später schlägt er sich als Rennfahrer durchs Land, als ihn sein ehemaliger Teamkollege Ruben Cervantes (Javier Bardem) kontaktiert, der Besitzer eines angeschlagenen Formel-1-Teams, das kurz vor dem Aus steht. Ruben überzeugt Sonny, in die Formel 1 zurückzukehren und eine letzte Chance zu nutzen, das Team zu retten und der Beste der Welt zu werden. Er soll an der Seite von Joshua Pearce (Damson Idris) fahren, dem aufstrebenden Rookie des Teams, der seinen eigenen Weg gehen will. Doch während die Motoren aufheulen, holt Sonny seine Vergangenheit ein, und er muss feststellen, dass in der Formel 1 der Teamkollege der härteste Konkurrent ist – und der Weg zur Wiedergutmachung nicht allein zu beschreiten ist.