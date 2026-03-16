Apple wird beim diesjährigen TCS London Marathon am 26. April als „Official Performance Technology Product Partner“ auftreten und damit erstmals eine offizielle Partnerschaft mit einer der prestigeträchtigsten Laufveranstaltungen der Welt eingehen.

Apple und der London Marathon 2026

Apple hat die Partnerschaft am Montag offiziell angekündigt. Jay Blahnik, Apples Vice President of Fitness Technologies, nannte sie einen logischen Schritt. Der London Marathon sei eines der größten Sportereignisse weltweit, und Apple habe die Werkzeuge, um Läufer auf jedem Niveau bei Training und Gesundheit zu begleiten.

Auf Instagram verriet Blahnik, dass der London Marathon einst der Auslöser für seine eigene Laufkarriere war. Bei der Gelegenheit teilte er seine Trainingsstrecke durch die Londoner Innenstadt. Hierbei zeigt die Strava-Karte ein uns sehr vertrautes Firmenlogo.

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Der diesjährige Marathon findet elf Jahre und zwei Tage nach dem Verkaufsstart der ersten Apple Watch statt. Apple hat die Apple Watch über das letzte Jahrzehnt gezielt zur besten Lauf-Smartwatch auf dem Markt entwickelt. Lauftracking gehört entsprechend zu den meistgenutzten Funktionen der Uhr. Für Apple ist der London Marathon somit eine perfekte Marketingbühne.