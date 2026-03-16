Der durchschnittliche Verkaufspreis eines iPad ist im vierten Quartal 2025 auf 583 US-Dollar gestiegen. Das geht aus einem aktuellen Bericht von Counterpoint Research hervor. Im Vorquartal lag der Wert noch bei 527 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 10 Prozent entspricht.

Globaler Tablet-Markt

Während Apple im Durchschnitt pro iPad mehr einnahm, bewegte sich der Absatz des Gesamtmarkts in die andere Richtung. Laut dem Bericht gingen die weltweiten Auslieferungen im vierten Quartal 2025 um etwa 3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 4 Prozent im Jahresvergleich zurück.

Der Rückgang fällt allerdings weniger dramatisch aus, als die Zahlen vermuten lassen. Im Q4 2024 waren die Auslieferungen noch um fast 8 Prozent gewachsen, weil Hersteller wie Apple und Samsung wieder regelmäßiger neue Modelle auf den Markt brachten und chinesische Anbieter stark expandierten. Das relativiert den aktuellen Rückgang. Für das Gesamtjahr bewegte sich der Markt laut Counterpoint weiterhin im mittleren dreistelligen Millionenbereich.

Der höhere Durchschnittspreis half Apple zudem, die Abschwächung im Gesamtmarkt auszugleichen und festigte Apples Position im Premium-Segment. Counterpoint sieht Apple ohnehin im Vorteil gegenüber Android-Herstellern, da steigende Speicherpreise vor allem günstigere und mittelpreisige Geräte unter Druck setzen.