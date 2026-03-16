EcoFlow – Hersteller umweltfreundliche Energielösungen – hat DELTA 3 Classic angekündigt. Dabei handelt es sich um eine eine neue kompakte 1kWh Powerstation mit 1.800W Ausgangsleistung (3.600W Spitzenleistung). Die neue Powerstation ist ab sofort zum Einführungspreis von 549 Euro erhältlich.

EcoFlow kündigt DELTA 3 Classic an

In den vergangenen Jahren haben wir uns bereits intensiv mit verschiedene EcoFlow-Produkten beschäftigt und diese ausführlich getestet. Nun bringt der Hersteller eine neue kompakte 1kWh Powerstation auf den Markt. Diese dient als einfacher Einstieg in die leistungsstarke mobile Stromversorgung.

Mit einer Nennausgangsleistung von 1.800W (3.600W Spitzenleistung) und einer Schnellladezeit von nur 45 Minuten richtet sich die EcoFlow DELTA 3 Classic an Nutzer, die zuverlässige Hochleistungsenergie benötigen – ohne die Komplexität oder die höheren Kosten großer, modular erweiterbarer Systeme.

Durch den klaren Fokus auf Kernleistung und den bewussten Verzicht auf zusätzliche Erweiterungsfunktionen hat EcoFlow eine Powerstation entwickelt, die Leistung, Geschwindigkeit und einfache Handhabung miteinander verbindet. Dadurch eignet sich die DELTA 3 Classic besonders für Anwendungen wie Camping, Outdoor-Aktivitäten, mobile Arbeitsplätze oder als kompakte Notstromlösung für zuhause.

Wie bereits erwähnt, bietet DELTA 3 Glasig eine Nennleistung von 1.800W und eine Spitzenleistung von 3.600W. Damit kann die Powerstation mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen – unter anderem Kaffeemaschinen, Induktionskochfelder, Kühlschränke etc. Dank EcoFlows X-Boost-Technologie können auch Geräte mit einem Verbrauch von bis zu 2 400 W betrieben werden – ohne den Einsatz eines größeren, aufwendigeren Systems.

Es bietet sich mehrere Optionen, um DELTA 3 Classic wieder aufzuladen. Über die klassische Steckdose könnt ihr die Powerstation dank EcoFlows X-Stream Schnellladetechnologie in nur 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent laden. Solarladung (In 2,5 Stunden vollständig geladen mit 500 W Solareingang) und per Fahrzeugladung ladet ihrin 1,8 Stunden auf 80 Prozent oder in 2,5 Stunden auf 100 Prozent mit dem EcoFlow 500 W Batterieladegerät). Eine kombinierte Lademöglichkeit mit unterschiedlichen Stromquellen ist ebenfalls möglich.

Mit einem Gewicht von 12,1 kg und den Maßen 398 × 200 × 283 mm ist die DELTA 3 Classic kompakt genug für den Transport in Autos, Wohnmobilen und beim Camping – ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Trotz ihrer hohen Ausgangsleistung arbeitet die Station geräuscharm und bleibt bei Lasten bis 600 W unter 30 dB, ideal für ruhige Nächte auf dem Campingplatz. DELAt 3 Classic bietet euch zwei Steckdosen-Ausgänge, 2x USB-C und 1x USB-A.

Die DELTA 3 Classic ist ab dem 16. März 2026 über die offizielle EcoFlow Website und Amazon erhältlich.

Einführungspreise