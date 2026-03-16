Im Laufe des heutigen Tages hat Apple eine neue Generation seiner Over-Ear-Kopfhörer angekpüdnigt. Kurzum: Die AirPods Max 2 wurden per Pressemitteilung vorgestellt. Anfand des Zeitplans zum Verkaufsstart lässt sich ablesen, wann die finale Version von iOS 26.4 und Co. erscheinen wird.

iOS 26.4: Hinweise auf Release-Datum

Die heute vorgestellten AirPods Max 2 liefern in unseren Augen spannende Hinweis auf den Erscheinungstermin des nächsten großen Software-Updates: iOS 26.4.

Wir gehen davon aus, dass Apple für die AirPods Max 2 sowie verschiedene neuen Funktionen, die die Over-Ears mit sich bringen, iOS 26.4, voraussetzt. Dabei denken wir unter anderem Adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation, Live Übersetzung und Kamerafernbedienung.

Die neuen AirPods Max 2 wurden zwar heute vorgestellt, lassen sich allerdings erst ab dem 25. März vorbestellen. Beim tatsächlichen Verkaufsstart spricht der Hersteller noch etwas nebulös von „Anfang April“. Aktuell befindet sich iOS 26.4 in der Beta 4. Denkbar ist, dass Apple noch diese Woche die Beta 5 freigibt, kommende Woche den Release Candidate veröffentlicht und in der Woche ab dem 30. März die finale Version für alle Nutzer veröffentlicht.

Die Neuerungen von iOS 26.4 könnt ihr unter anderem hier, hier, hier, hier und dort nachlesen.Parallel zu iOS 26.4 wird Apple auch iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4, HomePod Software 26.4 und visionOS 26.4 veröffentlichen.