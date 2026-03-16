Apple wird dem MacBook Neo 2 voraussichtlich keine Touchscreen-Funktion spendieren. Das berichtet Bloombergs Mark Gurman in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter. Noch im September 2025 hatte der Analyst Ming-Chi Kuo die Möglichkeit eines Touchscreens für die zweite Generation ins Spiel gebracht.

Touchscreen nur für das OLED-Modell

Laut Gurman hat Apple bislang nicht entschieden, ob Touchscreens überhaupt auf andere Macs als das kommende High-End MacBook Pro ausgeweitet werden. Das erste OLED-MacBook wird frühestens Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet. Für das günstige MacBook Neo würde ein Touchscreen die Produktionskosten erhöhen. Gurman hält es deswegen für ausgeschlossen, dass die Technologie in den nächsten drei Jahren beim Neo zum Einsatz kommt.

Die Einschätzungen haben sich in kurzer Zeit stark verschoben. Kuo sprach im September noch davon, dass Apple das MacBook Neo mit einer Touch-Unterstützung aufwerten könnte. Vergangene Woche relativierte er jedoch seine Prognose bereits.

Eine zweite Generation des MacBook Neo soll trotzdem im kommenden Jahr erscheinen. Das wichtigste Upgrade dürfte ein verbauter A19 Pro Chip mit 12 GB RAM sein, was einen deutlichen Sprung gegenüber dem aktuellen A18 Pro mit 8 GB RAM darstellen würde.