Mit der Funktion „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ bietet Apple zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zwischen Softwareupdates. Sollte ein schwerwiegende Sicherheitslücke auftauchen, so hat Apple die Möglichkeit, ein Sicherheitsupdate einzuspielen, ohne ein „volles“ Update zur Verfügung zustellen. Am heutigen Abend hat Apple mit iOS 26.3.1(a) , iPadOS 26.3.1(a), macOS 26.3.1(a) und macOS 26.3.2(a) „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ veröffentlicht. Dabei steht das Update auf macOS 26.3.2(a) exklusiv für das neue MacBook Neo zur Verfügung. Alle anderen Macs setzen auf macOS 26.3.1 a)

iOS 26.3.1(a), macOS 26.3.1(a) und Co. sind da

Mit iOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 veröffentlichte Apple die sogenannten „Rapid Security Responses“. Dabei handelte es sich um den Vorgänger der „Background Security Improvements“, die mit iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 eingeführt wurden. Im Rahmen der Beta-Phase hatte Apple bereits die „Im Hintergrund ausgeführten Sicherheitsverbesserungen“ getestet. Am heutigen Tag kommen sie erstmals zum Einsatz.

Die Funktion „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ bietet kleinere Sicherheitsreleases für Komponenten wie den Safari-Browser, den WebKit-Framework-Stack und andere Systembibliotheken, die von kleineren und kontinuierlichen Sicherheitspatches zwischen Softwareupdates profitieren.

Die Einstellungen für die Funktion „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ befinden sich im Menü „Datenschutz & Sicherheit“.

Auf dem iPhone und iPad: Geht zu den Einstellungen, und tippt dann auf „Datenschutz & Sicherheit“.

Auf dem Mac: Wählt im Apple-Menü die Option „Systemeinstellungen“. Klickt dann auf „Datenschutz & Sicherheit“.

Geht zu „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“, und stellt sicher, dass die Option „Automatisch installieren“ aktiviert ist.

Aus dem begleitenden Support Dokument geht hervor, dass Apple eine WebKit-Sicherheitslücke geschlossen hat. Über die bekannt gewordene Sicherheitslücke konnte durch die Verarbeitung von bösartig erstellten Webinhalten die Same-Origin-Sicherheitsrichtlinie umgangen werden. Um die Lücke zu schließen hat Apple ein Problem mit ursprungsübergreifenden Zugriffen in der Navigations-API durch eine verbesserte Eingabevalidierung behoben.