Aqara baut sein Smart-Home-Sortiment aus und bringt mit dem Kamera-Hub G350 und der Türklingel-Kamera G400 zwei neue Sicherheitsprodukte auf den Markt. Beide Geräte setzen auf eine lokale KI-Verarbeitung und lassen sich in gängige Plattformen wie Apple Home, Alexa und Google Home einbinden.

G350 mit Matter-Zertifizierung und Dual-Objektiv

Der Kamera-Hub G350 ist laut Aqara die weltweit erste Kamera mit Matter-Zertifizierung. Das Gerät arbeitet direkt mit Matter-kompatiblen Plattformen zusammen und liefert innerhalb dieses Standards Live-Ansicht, Zwei-Wege-Audio und Benachrichtigungen. Gleichzeitig fungiert der G350 als Zigbee-Hub und Matter-Controller, sodass sich sowohl Aqara-eigene Zigbee-Geräte als auch Matter-Produkte von Drittherstellern in einem System steuern lassen. Über die Matter-Bridge-Funktion können Zigbee-Geräte auch in andere Ökosysteme eingebunden werden.

Bei der Kameratechnik setzt Aqara auf ein Dual-Objektiv-System mit einer 4K-Weitwinkelkamera und einem 2,5K-Teleobjektiv. In Kombination mit bis zu 9-fachem Hybridzoom und einem Schwenk-Neige-Mechanismus für 360-Grad-Abdeckung soll die Kamera sowohl Panoramaansichten als auch Detailaufnahmen liefern. Eine geräteinterne KI erkennt Personen und Haustiere, wertet Ereignisse und Geräusche aus und filtert Benachrichtigungen, damit nur relevante Meldungen beim Nutzer ankommen. Für den Datenschutz sorgen ein verschlüsselter Cloud-Speicher, lokale Aufzeichnungen und ein physischer Objektivschutz, der die Linse automatisch abdeckt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.

G400 als kabelgebundene Video-Türklingel

Die Türklingel-Kamera G400 ist für den dauerhaften Außeneinsatz konzipiert und nimmt in 2K-Auflösung mit einem 165-Grad-Ultraweitwinkel auf. Das 3:4-Seitenverhältnis ist dabei auf die typische Türklingel-Perspektive zugeschnitten, um Besucher und Pakete vollständig zu erfassen. Für die Stromversorgung stehen zwei Optionen zur Verfügung: PoE (Power-over-Ethernet) für eine unterbrechungsfreie Versorgung mit stabiler Kabelverbindung oder die Nutzung einer vorhandenen Türklingelverkabelung (8–24 V) in Kombination mit Dualband-Wi-Fi 6.

Die G400 kombiniert lokale und cloudbasierte KI-Erkennung. Lokal erkennt die Kamera Personen und Bewegungen auch ohne Internetverbindung, während die Cloud-KI zusätzlich Gesichter, Pakete, Fahrzeuge und Tiere identifiziert. Die Türklingel lässt sich in Apple Home mit HomeKit Secure Video, Amazon Alexa, Google Home und SmartThings einbinden. Über RTSP-Unterstützung lässt sich der Videostream auch an kompatible Netzwerk-Videorekorder oder Plattformen wie Home Assistant weiterleiten.

Speicheroptionen und Verfügbarkeit

Beide Geräte unterstützen lokalen microSD-Speicher mit bis zu 512 GB, NAS-Backup und Ende-zu-Ende-verschlüsselten Cloud-Speicher über Aqaras HomeGuardian-Dienst. Der Kamera-Hub G350 und die Türklingel-Kamera G400 sind ab sofort im Handel erhältlich.