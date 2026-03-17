Apples günstigstes iPhone könnte 2028 einen Sprung bei der Displaytechnik machen. Laut einem Bericht von ZDNet Korea soll das iPhone 19e mit einem LTPO-OLED-Display ausgestattet sein, das ProMotion mit 120 Hz erstmals in die e-Serie bringen würde.

120 Hz für das iPhone 19e

Das iPhone 17e nutzt noch ein LTPS-Panel mit 60 Hz. Daran wird sich wohl auch beim iPhone 18e im kommenden Jahr nichts ändern. Erst die vierte Generation der e-Serie, die Anfang 2028 erwartet wird, soll mit einem LTPO-Panel ausgestattet sein. Wie bei den teureren iPhone-Modellen würde sich die Bildwiederholrate dann dynamisch zwischen 1 Hz und 120 Hz anpassen.

Der Zeitplan hängt allerdings von einer weiteren Displaytechnologie ab. Die sogenannte „LTPO+“-Technik verwendet Oxid-Halbleiter sowohl für Schalt- als auch für Treibertransistoren und soll den Stromverbrauch deutlich senken. Apple beabsichtigt, diese Panels 2028 den teureren Modellen vorzubehalten. Dadurch würden die bisherigen LTPO-Panels für den Rest der Produktpalette frei, einschließlich des iPhone 19e. Sollte LTPO+ allerdings nicht rechtzeitig für die Massenproduktion bereit sein, könnte sich auch der Wechsel beim iPhone 19e verzögern.

Apple hat LTPO+ erstmals 2024 in der Apple Watch Series 10 eingesetzt, mit Panels von LG Display. Das Unternehmen nutzt die Apple Watch regelmäßig als Testplattform für neue Displaytechnologien, bevor sie in größeren Geräten zum Einsatz kommen. Ein früherer Bericht hatte angedeutet, dass Apple die Technik bereits 2027 in mindestens einem iPhone-Modell einsetzen wollte. Laut ZDNet Korea hat das Unternehmen diese Pläne jedoch verschoben, weil die Technologie für das iPhone noch nicht produktionsreif ist.