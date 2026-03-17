Apple bietet für seine Produkte im Vergleich zu anderen Herstellern einen verhältnismäßig langen Support an. Doch irgendwann ist für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen an dem Apple ein bestimmtes iPhone, iPad, Mac etc. in Rente schickt. Nun hat der Hersteller aus Cupertino das iPhone 5 – und damit das erste Lighting-iPhone – von der Liste der Vintage-Produkte auf die Liste der „abgekündigten Produkte“ verschoben. Gleiches gilt für das iPhone 4 mit 8GB.

Apple schickt iPhone 5 in Rente

Ein Gerät gilt als „Vintage“, wenn seit seinem letzten Verkauf fünf Jahre vergangen sind, und als „abgekündigt“ nach sieben Jahren, wobei Apple diese Fristen mitunter verlängert. Für Vintage-Produkte bieten Apple Stores und autorisierte Apple Service Provider Reparaturen an, sofern die benötigten Ersatzteile verfügbar sind. Veraltete Geräte sind in der Regel nicht mehr reparierbar, und Apple stellt keine Ersatzteile mehr zur Verfügung.

Blicken wir ein paar Jahre zurück. Apple kündigte das iPhone 5 im Jahr 2012 an und stellte die Produktion ein Jahr später mit der Einführung des iPhone 5s und des iPhone 5c wieder ein. Das iPhone 5 wurde 2018 in die Liste der Vintage-Produkte aufgenommen, wodurch Reparaturen aufgrund der Ersatzteilverfügbarkeit eingeschränkt wurden. Da das Gerät nun als veraltet gilt, sind Reparaturen weitgehend nicht mehr möglich.

Das iPhone 5 war das erste iPhone, bei dem Apple auf den Lightning-Anschluss statt des 30-Pin-Dock setzte. Außerdem zeigte sich das Gerät durch ein überarbeitetes Design mit einem Gehäuse aus Glas und Aluminium, ein größeres 4-Zoll-Display und LTE-Unterstützung aus.