Rund zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple das neue Einsteiger-macbook namens „MacBook Neo“ angekündigt. Das Gerät hat mittlerweile seinen Verkaufsstart gefeiert und erfreut sich großer Beliebtheit. Insbesondere das neue MacBook Neo sorgt für deutlich gesteigerte Mac-Inzahlungnahmen.

MacBook Neo beflügelt Mac-Inzahlungnahmen

Der Verkaufsstart des MacBook Neo schlägt sich auch bei den Apple-Trade-in-Zahlen deutlich nieder. Macrumors bezieht sich auf eine interne Quelle und berichtet, dass die Mac-Inzahlungnahmen in Apple Stores rund um den Verkaufsstart des MacBook Neo einen außergewöhnlichen Sprung gemacht.

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Die Anzahl der eingetauschten Macs stieg gegenüber den Vorwochen um über 100 Prozent – getrieben vor allem durch die Nachfrage nach dem MacBook Neo und dem MacBook Air mit M5. Ältere Einsteiger-Modelle dominierten dabei die eingereichten Geräte, was darauf hindeutet, dass Kunden primär auf das Neo und das M5 MacBook Air upgraden – und nicht auf die neuen MacBook Pro-Modelle mit M5 Pro oder M5 Max. Unter anderem dürfte der verhältnismäßig hohe Verkaufsstart des MacBook Pro mit M5 Pro/Max dazu beitragen, dass sich diese Modelle weniger Stark verkaufen als das MacBook Neo und MacBook Air.

Die Dimension des Anstiegs hebt sich deutlich von früheren Mac-Launches ab, bei denen ein leichtes Plus bei den Trade-ins zwar üblich ist, aber nie in dieser Größenordnung aufgetreten ist. Dem Bericht zufolge handelt es sich um den stärksten Anstieg bei Mac-Inzahlungnahmen seit dem Launch der ersten Apple-Silicon-Macs zwischen 2020 und 2021.

Die Zahlen untermauern, wie ungewöhnlich das MacBook Neo den Markt bewegt – als erschwinglicher Einstiegs-Mac für eine Zielgruppe, die bislang nicht im Fokus von Apple stand. Das MacBook Neo startet in Deutschland bei 699 Euro (Bildungspreise ab 599 Euro.