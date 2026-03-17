Die Virtualisierungssoftware Parallels Desktop läuft auf dem neuen MacBook Neo. Das hat das Unternehmen in einem aktualisierten Support-Dokument bestätigt. Das Entwicklerteam habe erste Tests abgeschlossen, bei denen sich die Software installieren und stabil betreiben ließ. Umfangreiche Performance-Tests stehen aber noch aus.

Wenig RAM, wenig Spielraum

Nach der Vorstellung des MacBook Neo kam schnell die Frage auf, ob der verbaute A18 Pro Chip überhaupt Windows per Parallels ausführen kann. Der begrenzende Faktor ist hierbei jedoch nicht der A18 Pro, sondern der Arbeitsspeicher. Das MacBook Neo hat 8 GB RAM ohne Upgrade-Option, und Windows 11 benötigt alleine schon mindestens 4 GB davon.

In der Praxis soll das laut Parallels jedoch für die gelegentliche Windows-Nutzung ausreichen, etwa wenn man eine ältere Software braucht. Wer möchte, kann in Parallels Desktop natürlich auch eine virtuelle Version von macOS betreiben. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn man eine ältere oder neue macOS-Version testen möchte. Aber für alle Fälle gilt, dass rechen- oder grafikintensive Anwendungen in einer VM auf dem MacBook Neo nicht die richtige Wahl sind. Dann sollte man einen Mac wählen, der mit mindestens 16 GB RAM ausgestattet ist.