Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Osterfest zu und der TV-Streaming-Dienst Waipu.tv ruft großes „Ostertainment für die ganze Familie“ aus. Ihr erhaltet das Kombi-Jahrespaket „waipu.tv Perfect Plus mit HBO Max mit Werbung“ für nur 6,99 Euro statt 17,99 Euro.

Jetzt über 130 Euro sparen: Jahrespaket „Perfect Plus mit HBO Max Basis mit Werbung“

waipu.tv macht den Einstieg in den Premium-Streaming-Dienst HBO Max, gebündelt mit dem besten TV-Angebot, einfacher und günstiger als je zuvor.

Ihr erhaltet die Kombination aus waipu.tv Perfect Plus und HBO Max Basis mit Werbung für kurze Zeit im Jahrespaket für nur 6,99 Euro im Monat statt 17,99 Euro. Ihr spart somit über 130 Euro pro Jahr im Vergleich zum regulären Kombi-Paket, das bereits zum Vorteilspreis erhältlich ist.

Mit waipu.tv Perfect Plus erhaltet ihr über 300 HD-Programme, darunter 70 Pay-TV-Sender, sowie 150 Stunden Aufnahme und Komfortfunktionen wie Restart und Pause. Zusätzlich stehen über 40.000 Inhalte auf Abruf in der waiputhek zur Verfügung. HBO Max bietet ein vielfältiges Programm mit US- und lokalen Serien sowie große Kino-Highlights.

Alles auf einen Blick

waipu.tv Perfect Plus mit HBO Max Basis mit Werbung Jahrespaket

Nur 6,99 € statt 17,99 € mtl. in den ersten 12 Monaten

Monatliche Ersparnis: 11,00 €

Gesamtersparnis im ersten Jahr: über 130 €

Das „waipu.tv Perfect Plus mit HBO Max mit Werbung-Jahrespaket könnt ihr ab sofort und nur für kurze Zeit (31.03.2026, 23:59 Uhr) zum stark reduzierten Preis buchen.

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