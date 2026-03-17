Das Nike-Swoosh trifft auf das Beats „b“. Beats und Nike gehen ihre erste Kooperation im Bereich Hardware ein und kündigen eine Special Edition der Powerbeats Pro 2 an. Diese trägt offiziell die Bezeichnung Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition.

Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition ist da

Nike und Beats kündigen heute die „Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition“ an. Dabei teilen sich Nike und Beats die ikonische Logofläche der In-Ear Kopfhörer. Das Nike Swoosh ist auf dem rechten und das charakteristischen Beats-„b“ auf dem linken Earbud zu sehen.

Die Partner bewerben die Kopfhörer unter anderem wie folgt

Die Limited Edition vereint Nikes energiegeladene „Volt“-Farbwelt mit der branchenführenden Audiotechnologie der Powerbeats Pro 2. Das Ergebnis ist ein Produkt, das Performance neu definiert und die Lücke zwischen Spitzensport und Streetstyle schließt.

Die Nike Special Edition kommt in einem markanten Ladecase in Mattschwarz im „Volt“-Sprenkel-Design. Beim Öffnen werden Nutzer von Nikes „JUST DO IT“-Mantra begrüßt, das auf der Innenseite des Deckels aufgedruckt ist.

Laut Beats geht es um mehr als eine neue Farbvariante (technisch gesehen, ist die Special Edition identisch zur „normalen“ Version), vielmehr treffen zwei Marken aufeinander, die Performance, Kultur und Sport maßgeblich prägen und damit verkörpern, wofür Athleten heute stehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Powerbeats Pro 2 wurden im Februar 2025 angekündigt. Der In-Ear-Kopfhörer setzt auf den Apple H2-Chip und hat einen neu gestalteten Ohrbügel und signifikante Verbesserungen bei Klang, Akkulaufzeit und Anrufqualität. Darüber hinaus bieten Powerbeats Pro 2 jetzt auch Aktives Noise Cancelling (ANC), Transparenzmodus, Adaptiven EQ und lassen sich kabellos laden. Eine IPX4-Zertifizierung ist an Bord. Das Highlight ist die integrierte Herzfrequenzmessung für Trainings.

Begleitend zur Markeinführung der Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition wurden eine humorvolle Kampagne mit dem langjährigen Beats-Markenbotschafter LeBron James, dem Profigolfer Tom Kim sowie den Schauspielern Lionel Boyce und Travis „Taco“ Bennett veröffentlicht.

Preise & Verfügbarkeit

Die Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition wird ab Freitag, 20. März, für 299,95 EUR über die Apple Webseite erhältlich sein.