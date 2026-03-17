Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Apple die Rechte an Severance übernommen hat. Diesen Schritt ist das Unternehmen aus Cupertino vermutlich nicht ohne Grund gegangen. Vielmehr sieht Apple riesiges Potential in der Original-Serie und möchte diese weiter ausbauen. Neben neuen Staffeln sind Spin-offs und ein Prequel sind denkbar. Nun gibt es frische Informationen zur dritten Staffel der Serie.

Neue Infos zur dritten Staffel von Severance

Für alle Fans der Apple Original-Serie „Severance“ gibt es neue Informationen zur dritten Staffel. Hauptdarsteller Adam Scott sprach mit Deadline über den bevorstehenden Produktionsstart und gab einen kleinen Ausblick auf das, was Zuschauer erwartet.

Auf die Frage nach dem Starttermin der Dreharbeiten deutete Scott an, dass es sehr bald losgehen werde – mit doppeltem Nachdruck auf „sehr bald“. Frühere Berichte hatten einen Beginn im April genannt, was sich damit weitgehend bestätigt.

Auch auf neue Charaktere dürfen sich Zuschauer in der dritten Staffel freuen, auch wenn Scott sich zu Details bedeckt hielt. Zum neuen Regisseur Kogonada, der Berichten zufolge den Großteil oder alle Episoden der Staffel inszenieren soll, äußerte sich Scott dagegen ausdrücklich begeistert und bezeichnete ihn als außergewöhnlichen Filmemacher.

Ben Stiller, der in den ersten beiden Staffeln 11 Episoden inszeniert hatte, steht für Staffel 3 nicht als Regisseur zur Verfügung – bleibt der Serie aber kreativ weiterhin eng verbunden. Als Grund nannte er einen anderen Filmauftrag.

Sollte der Zeitplan wie geplant eingehalten werden, ist mit einem Serienstart von Staffel 3 auf Apple TV+ Mitte bis Ende 2027 zu rechnen.