Vergangene Woche hatte Sonos mit Sonos Play und Sonos Era 100 SL zwei Produktneuheiten angekündigt. Beide Lautsprecher lassen sich mittlerweile auch Bei Amazon vorbestellen. Darüberhinaus hat Sonos seiner App ein frisches Update verpasst, die verschiedene Neuerungen im Gepäck hat.

Sonos Play und Sonos Era 100 SL bei Amazon bestellbar

Kurz und knapp möchten wir euch auf die Verfügbarkeit von Sonos Play und Sonos Era 100 SL bei Amazon aufmerksam machen. Beide Lautsprecher können beim Online-Händler vorbestellt werden und feiern am 31. März 2026 ihren offiziellen Verkaufsstart.

Sonos Play ist der vielseitigste Lautsprecher der Marke und kann sowohl stationär als auch mobil verwendet werden. Im WLAN können Lautsprecher in verschiedenen Räumen gruppiert oder für die Stereowiedergabe gekoppelt werden. Mit einer kabellosen Ladestation hat Sonos Play seinen festen Platz im Haus. Darüberhinaus könnt ihr Sonos Play per Bluetooth betreiben. Zum ersten Mal können auch mehrere Lautsprecher direkt über eine Bluetooth-Verbindung gruppiert werden, auch außerhalb des Zuhauses. Insgesamt vier Sonos Pay- und Move 2 Lautsprecher können so gruppiert werden.

Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 24 Stunden angegeben. Zudem könnt ihr den IP67-Lautsprecher als Powerbank für Smartphone und Co. verwenden. Sonos Play schlägt mit 349 Euro zu Buche.

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Beim Sonos Era 100 SL handelt es sich um den Sonos Era 100, allerdings ohne Mikrofon. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr den Sonos Era 100 SL nicht in Kombination mit einem Sprachassistenten nutzen könnt. Sonos Era 100 SL kostet 199 Euro.

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Sonos: App-Update bringt verschiedene Verbesserungen

Darüberhinaus steht die Sonos-App ab sofort in Version 83.00.36 als Download bereit und hält neue Funktionen, optische Verbesserungen und die üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen bereit.

Doch was verbirgt sich dahinter? Ihr könnt nur kompatible tragbare Sonos-Lautsprecher für nahtlosen Klang überall synchronisieren. Hierfür startet ihr die Audiowiedergabe über Bluetooth und halten dann die Taste an einem Lautsprecher im Ruhezustand gedrückt, um ihn sofort der Gruppe hinzuzufügen. Dieses Features erfordert einen Sonos Move 2 oder Sonos Play mit Systemsoftwareversion 94.1-75011 oder höher auf allen gruppierten tragbaren Lautsprechern.

Zudem könnt ihr unter iOS die Lautstärke komfortabler über den Schieberegler anpassen, da ihr diesen nun an jeder beliebigen Stelle greifen und anpassen könnt. Dies erleichtert die Dedienung insbesondere bei niedrigen Lautstärken.

Mit dem neuen EQ-Schnellzugriff könnt ihr beim Ändern der Lautstärke schnell auf die EQ-Steuerung zugreifen. Diese Funktion muss in den App-Einstellungen aktiviert werden. Zum guten Schluss können Musikdienste jetzt zusätzliche Optionen im Kontextmenü der Sonos-App anbieten.