WhatsApp arbeitet an einer Funktion, mit der sich Nachrichten an Personen schicken lassen, die gar kein WhatsApp-Konto besitzen. Wie WABetaInfo berichtet, wird das Feature namens „Guest Chats“ derzeit mit einer begrenzten Zahl von Beta-Nutzern auf iOS und Android getestet.

WhatsApp Gast-Chats

WhatsApp-Nutzer können über den Bereich „Freunde einladen“ oder am Ende ihrer Kontaktliste einen Einladungslink erzeugen. Dieser Link lässt sich per SMS verschicken, aber auch kopieren und über E-Mail oder andere Messenger weiterleiten. Der Empfänger öffnet den Link im Browser, wahlweise am Smartphone oder Desktop, und kann dann entweder WhatsApp herunterladen oder als Gast weitermachen. Wer die Gast-Option wählt, landet in einer Konversation über WhatsApp Web.

Die Verbindung ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Beim Beitritt erzeugt WhatsApp Web einen eindeutigen Schlüssel, den beide Seiten per QR-Code oder Sicherheitsnummer überprüfen können. WhatsApp selbst hat keinen Einblick in die Nachrichten. Allerdings weist der Messenger darauf hin, dass Gäste nicht verifiziert werden. Wer den Einladungslink abfängt, etwa über ein kompromittiertes E-Mail-Konto, könnte sich statt der eigentlichen Zielperson in den Chat einklinken.

Gast-Chats sind bewusst auf das Nötigste beschränkt. Fotos, Videos, Dokumente, Sticker, Sprachnachrichten sowie Sprach- und Videoanrufe werden nicht unterstützt, Gruppenchats ebenso wenig. Nach zehn Tagen ohne Aktivität läuft ein Gast-Chat automatisch ab, danach muss ein neuer Einladungslink erstellt werden.

WhatsApp testet die Funktion aktuell in der neuesten Beta-Version. Einen Termin für die allgemeine Freigabe gibt es bisher nicht.