Apple hat kürzlich die neuen AirPods Max 2 angekündigt. Die „Hauptattraktion“ der neuen Generation ist ohne wenn und aber der H2-Chip. Dieser ist zwar schon ein paar Jahre alt, hat im Vergleich zum H1-Chip allerdings zahlreich Vorteile. Den H2 findet ihr bereits in den AirPods 4 sowie AirPods Pro 2 und AirPods Pro 3.

Apple H2-Chip bietet zahlreiche Audio-Verbesserungen für die AirPods Max 2

Wir möchten euch kurz und knapp auf verschiedene Neuerungen aufmerksam machen, die der H2-Chip bei den AirPods Max 2 mit sich bringt.

Der H2 bringt eine Reihe von Funktionen mit sich, die AirPods Max 2 noch intelligenter und komfortabler machen.

Aktive Geräuschunterdrückung: Dank des H2 Chips und neuer Algorithmen für Computational Audio bieten AirPods Max 2 eine Aktive Geräuschunterdrückung, die bis zu 1,5-mal effektiver ist als bei der Vorgängergeneration.

Dank des H2 Chips und neuer Algorithmen für Computational Audio bieten AirPods Max 2 eine Aktive Geräuschunterdrückung, die bis zu 1,5-mal effektiver ist als bei der Vorgängergeneration. Adaptives Audio passt die Pegel der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und des Transparenzmodus automatisch an die Umgebung an, um das Klangerlebnis zu optimieren.

passt die Pegel der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und des Transparenzmodus automatisch an die Umgebung an, um das Klangerlebnis zu optimieren. Konversationserkennung hilft dabei, die Lautstärke der Wiedergabe zu senken und Hintergrundgeräusche zu reduzieren, wenn man mit einer Person in der Nähe spricht.

hilft dabei, die Lautstärke der Wiedergabe zu senken und Hintergrundgeräusche zu reduzieren, wenn man mit einer Person in der Nähe spricht. Live Übersetzung , mit der Power von Apple Intelligence, hilft Nutzern sich persönlich über Sprachgrenzen hinweg zu verständigen.

, mit der Power von Apple Intelligence, hilft Nutzern sich persönlich über Sprachgrenzen hinweg zu verständigen. Stimmisolation nutzt fortschrittliche computergestützte Audioverarbeitung auf Basis des H2 Chips, um bei Anrufen die Stimme zu priorisieren und Umgebungsgeräusche auszublenden.

nutzt fortschrittliche computergestützte Audioverarbeitung auf Basis des H2 Chips, um bei Anrufen die Stimme zu priorisieren und Umgebungsgeräusche auszublenden. Mit der Kamerafernbedienung kann man Inhalte aus der Entfernung aufnehmen, indem man die Digital Crown drückt, um ein Foto zu machen oder die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen, während man die Kamera App oder kompatible Kamera-Apps von Drittanbietern auf iPhone oder iPad verwendet.

kann man Inhalte aus der Entfernung aufnehmen, indem man die Digital Crown drückt, um ein Foto zu machen oder die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen, während man die Kamera App oder kompatible Kamera-Apps von Drittanbietern auf iPhone oder iPad verwendet. Audioaufnahmen in Studioqualität ermöglichen es Interviewern, Podcastern, Sängern und anderen Kreativen, ihre Inhalte mit höherer Audioqualität und einer natürlicheren Stimmklangfarbe aufzunehmen.

ermöglichen es Interviewern, Podcastern, Sängern und anderen Kreativen, ihre Inhalte mit höherer Audioqualität und einer natürlicheren Stimmklangfarbe aufzunehmen. Laute Geräusche reduzieren hilft, sich vor lautem Umgebungslärm zu schützen, während die Klangcharakteristik des gerade Gehörten erhalten bleibt.

hilft, sich vor lautem Umgebungslärm zu schützen, während die Klangcharakteristik des gerade Gehörten erhalten bleibt. Personalisierte Lautstärke passt das Hörerlebnis für Nutzer automatisch an, basierend auf den im Laufe der Zeit erfassten Präferenzen.

passt das Hörerlebnis für Nutzer automatisch an, basierend auf den im Laufe der Zeit erfassten Präferenzen. Siri Interaktionen ermöglichen es, bequem und privat auf Siri-Ansagen zu reagieren, indem man einfach mit dem Kopf nickt (Ja) oder leicht den Kopf schüttelt (Nein).

AirPods Max 2 können ab 25. März in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau zum Preis von 579 Euro vorbestellt werden und sind ab Anfang nächsten Monat erhältlich.