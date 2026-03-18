Apple TV bietet nicht nur Inhalte für das ältere Publikum an, auch die jüngeren Zuschauer kommen auf dem Video-Streaming-Portal nicht zu kurz. In Kürze wird die Auswahl noch einmal vergrößert.

Apple TV kündigt „Mein Bruder, der Minotaurus“

Apple TV hat die neue, animierte Abenteuerserie „Mein Bruder, der Minotaurus“ für Kinder und Familien angekündigt. Die Serie, produziert vom Oscar-nominierten Animationsstudio Cartoon Saloon und dem preisgekrönten Kindermedienunternehmen Dog Ears, feiert am Freitag, den 24. April 2026, ihre Premiere. Im Mittelpunkt stehen die universellen Themen Erwachsenwerden, Anderssein und die Suche nach dem eigenen Platz. Die Serie feiert das Finden von Menschen, die einen wirklich sehen, und von Orten, die sich wie Zuhause anfühlen

Apple TV schreibt

Eine packende Mischung aus Folklore, Mysterium und Abenteuer erzählt die Geschichte eines jungen Minotaurus – halb Junge, halb Stier –, der in der Menschenwelt gefunden und aufgezogen wurde. Mit der Hilfe seines treuen menschlichen Bruders rekrutiert er eine mutige Gruppe von Freunden, um das Geheimnis seiner Minotaurus-Vergangenheit zu lüften und seine Bestimmung zu erfüllen. Dabei kämpfen sie gegen finstere Mächte, die ihn scheitern sehen wollen.

In der Original-Fassung der Zeichentrickserie sind die Stimmen der aufstrebenden Stars Ely Solan, Billy Jenkins, Luciana Akpobaro und Billie Boullet sowie von Michael Sheen, Brian Cox, Andy Serkis und T’Nia Miller zu hören.