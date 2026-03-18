Traditionell blicken wir immer mittwochs und freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Am heutigen Mittwoch starten nicht nur neue Episoden zu bereits angelaufenen Serien, sondern auch die Psychothriller-Miniserie „Imperfect Women“.

Apple TV: Psychothriller-Miniserie „Imperfect Women“ ist gestartet

Ab sofort steht die erste Folge der 8-teiligen Serie „Imperfect Women“ auf Apple TV bereit. Anschließend folgen bis zum 29. April jeweils mittwochs neue Episoden.

In der neuen Psychothriller-Serie sind Kerry Washington und Elisabeth Moss zu sehen, die zugleich als Executive Producerinnen fungieren. Entwickelt wurde die Serie von Annie Weisman, die auch als Showrunnerin verantwortlich zeichnet.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall erzählt „Imperfect Women“ die Geschichte eines Verbrechens, das die jahrzehntelange Freundschaft dreier Frauen erschüttert. Der unkonventionelle Thriller beleuchtet Themen wie Schuld und Vergeltung, Liebe und Verrat – und die Kompromisse, die wir eingehen und die unser Leben unwiderruflich verändern.

Während die Ermittlungen voranschreiten, kommen nicht nur immer mehr Details über die Tat ans Licht, sondern auch verborgene Wahrheiten über die drei Freundinnen. Schon bald zeigt sich, dass selbst die engsten Beziehungen nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen.

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Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.