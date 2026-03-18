Von Zeit zu Zeit verlassen hochrangige Mitarbeiter Apple und dann ist wieder davon zu lesen, dass hochrangige Mitarbeiter zum Unternehmen dazustoßen. Am heutigen Tag wird ein Abgang bekannt. t Brian Lynch, Senior Director im Home-Hardware-Engineering-Team von Apple, wechselt zum Smart-Ring-Hersteller Oura,

Apples Home-Hardware-Chef verlässt nach 20 Jahren das Unternehmen

Bloomberg berichtet, dass ein weiterer hochrangiger Apple-Manager das Unternehmen verlässt. Demnach wechselt Brian Lynch, zum Smart-Ring-Hersteller Oura, wo er die Rolle des Senior Vice President of Hardware Engineering übernimmt.

Lynch arbeitete über 20 Jahre bei Apple und war vor seiner Tätigkeit im Bereich Smart-Home-Geräte Mitglied des mittlerweile aufgelösten Automobilentwicklungsteams. Er arbeitete unter Matt Costello, der auch für die Audioentwicklung und die Beats-Geräte verantwortlich ist. Costello berichtet an John Ternus, Apples Leiter der Hardwareentwicklung.

Der Zeitpunkt ist durchaus brisant, da Apples Home-Produktteam Gerüchten zufolge mehrere Geräte in der Pipeline hat. Ein Apple Smart Home Hub soll im September 2026 erscheinen – nachdem sein Launch aufgrund von Verzögerungen bei der Siri-Entwicklung mehrfach verschoben wurde. Für 2027 sind weitere Geräte wie ein Sensor für Hausautomation und -sicherheit sowie ein fortschrittlicherer Tischroboter in der Entwicklung. Apple plant außerdem intelligente Brillen, einen tragbaren KI-Pin sowie AirPods mit Kameras.