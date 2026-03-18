Im Laufe des heutigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 26.4 und Co. veröffentlicht. Oftmals veröffentlicht Apple begleitend zum Release Candidate auch die Release-Notes. Dies ist auch im Fall von iOS 26.4 der Fall. Wir erfahren somit, welche „Hauptattraktion“ das kommende X.4 Update erhält. Darüberhinaus dürfte Apple mehrere kleinere Verbesserungen am System vornehmen.

iOS 26.4: Das sind die vollständigen Release Notes

Aktuell liegen nur die englischen Release-Notes zu iOS 26.4. Diese haben wir für euch übersetzt. Die übersetzte Fassung lautet wie folgt:

Apple Music

Playlist Playground (Beta) erstellt anhand deiner Beschreibung eine Playlist mit Titel, Beschreibung und Trackliste.

Konzerte helfen dir, Shows von Künstlern aus deiner Bibliothek in deiner Nähe zu entdecken und empfehlen dir neue Künstler basierend auf deinen Hörgewohnheiten.

Die Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum erkennt Songs auch ohne Internetverbindung und zeigt die Ergebnisse automatisch an, sobald du wieder online bist.

Das Ambient-Musik-Widget für Schlaf, Entspannung, Produktivität und Wohlbefinden bringt kuratierte Playlists auf den Homescreen.

Vollbildhintergründe verleihen Album- und Playlist-Seiten ein immersives Erlebnis.

Bedienungshilfen

Die Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ minimiert helle Blitze beim Tippen auf Elemente wie Schaltflächen.

Untertitel- und Beschriftungseinstellungen sind über das Beschriftungssymbol während der Medienwiedergabe verfügbar und lassen sich so leichter finden, anpassen und in der Vorschau anzeigen.

Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ verringert die Animationen von Liquid Glass zuverlässiger für Nutzer, die empfindlich auf Bildschirmbewegungen reagieren.

Dieses Update enthält außerdem folgende Verbesserungen