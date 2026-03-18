iOS 26.4: Das sind die vollständigen Release Notes

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Im Laufe des heutigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 26.4 und Co. veröffentlicht. Oftmals veröffentlicht Apple begleitend zum Release Candidate auch die Release-Notes. Dies ist auch im Fall von iOS 26.4 der Fall. Wir erfahren somit, welche „Hauptattraktion“ das kommende X.4 Update erhält. Darüberhinaus dürfte Apple mehrere kleinere Verbesserungen am System vornehmen.

Fotocredit: Apple

iOS 26.4: Das sind die vollständigen Release Notes

Aktuell liegen nur die englischen Release-Notes zu iOS 26.4. Diese haben wir für euch übersetzt. Die übersetzte Fassung lautet wie folgt:

Apple Music

  • Playlist Playground (Beta) erstellt anhand deiner Beschreibung eine Playlist mit Titel, Beschreibung und Trackliste.
  • Konzerte helfen dir, Shows von Künstlern aus deiner Bibliothek in deiner Nähe zu entdecken und empfehlen dir neue Künstler basierend auf deinen Hörgewohnheiten.
  • Die Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum erkennt Songs auch ohne Internetverbindung und zeigt die Ergebnisse automatisch an, sobald du wieder online bist.
  • Das Ambient-Musik-Widget für Schlaf, Entspannung, Produktivität und Wohlbefinden bringt kuratierte Playlists auf den Homescreen.
  • Vollbildhintergründe verleihen Album- und Playlist-Seiten ein immersives Erlebnis.

Bedienungshilfen

  • Die Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ minimiert helle Blitze beim Tippen auf Elemente wie Schaltflächen.
  • Untertitel- und Beschriftungseinstellungen sind über das Beschriftungssymbol während der Medienwiedergabe verfügbar und lassen sich so leichter finden, anpassen und in der Vorschau anzeigen.
  • Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ verringert die Animationen von Liquid Glass zuverlässiger für Nutzer, die empfindlich auf Bildschirmbewegungen reagieren.

Dieses Update enthält außerdem folgende Verbesserungen

  • 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar.
  • Freeform bietet erweiterte Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Bildern sowie eine Premium-Inhaltsbibliothek und ist nun Teil des Apple Creator Studios.
  • Erinnerungen können über die Schnellzugriffsleiste oder durch langes Tippen als dringend markiert und in intelligenten Listen nach dringenden Erinnerungen gefiltert werden.
  • Mit der Kauffreigabe können erwachsene Mitglieder in Familienfreigabegruppen ihre eigene Zahlungsmethode verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein.
  • Verbesserte Tastaturgenauigkeit beim schnellen Tippen.

Kategorie: Apple

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