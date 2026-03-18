Im Laufe des heutigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 26.4 und Co. veröffentlicht. Oftmals veröffentlicht Apple begleitend zum Release Candidate auch die Release-Notes. Dies ist auch im Fall von iOS 26.4 der Fall. Wir erfahren somit, welche „Hauptattraktion“ das kommende X.4 Update erhält. Darüberhinaus dürfte Apple mehrere kleinere Verbesserungen am System vornehmen.
iOS 26.4: Das sind die vollständigen Release Notes
Aktuell liegen nur die englischen Release-Notes zu iOS 26.4. Diese haben wir für euch übersetzt. Die übersetzte Fassung lautet wie folgt:
Apple Music
- Playlist Playground (Beta) erstellt anhand deiner Beschreibung eine Playlist mit Titel, Beschreibung und Trackliste.
- Konzerte helfen dir, Shows von Künstlern aus deiner Bibliothek in deiner Nähe zu entdecken und empfehlen dir neue Künstler basierend auf deinen Hörgewohnheiten.
- Die Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum erkennt Songs auch ohne Internetverbindung und zeigt die Ergebnisse automatisch an, sobald du wieder online bist.
- Das Ambient-Musik-Widget für Schlaf, Entspannung, Produktivität und Wohlbefinden bringt kuratierte Playlists auf den Homescreen.
- Vollbildhintergründe verleihen Album- und Playlist-Seiten ein immersives Erlebnis.
Bedienungshilfen
- Die Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ minimiert helle Blitze beim Tippen auf Elemente wie Schaltflächen.
- Untertitel- und Beschriftungseinstellungen sind über das Beschriftungssymbol während der Medienwiedergabe verfügbar und lassen sich so leichter finden, anpassen und in der Vorschau anzeigen.
- Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ verringert die Animationen von Liquid Glass zuverlässiger für Nutzer, die empfindlich auf Bildschirmbewegungen reagieren.
Dieses Update enthält außerdem folgende Verbesserungen
- 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar.
- Freeform bietet erweiterte Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Bildern sowie eine Premium-Inhaltsbibliothek und ist nun Teil des Apple Creator Studios.
- Erinnerungen können über die Schnellzugriffsleiste oder durch langes Tippen als dringend markiert und in intelligenten Listen nach dringenden Erinnerungen gefiltert werden.
- Mit der Kauffreigabe können erwachsene Mitglieder in Familienfreigabegruppen ihre eigene Zahlungsmethode verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein.
- Verbesserte Tastaturgenauigkeit beim schnellen Tippen.
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