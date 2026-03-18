Vor wenigen Tagen hat Apple das neue iPhone 17e angekündigt und auf den Markt gebracht. Dies hat der Mobilfunkanbieter Handyhelden zum Anlass genommen, um einen spannenden Deal rund um das neue Apple iPhone in Kombination mit einem Telekom-Tarif aufzulegen. Rein rechnerisch zahlt ihr für einen 50GB Telekom-Tarif nur 1,45 Euro monatlich.

iPhone 17e mit Telekom-Tarif für rechnerisch 1,45 Euro pro Monat

Blicken wir etwas näher auf die Details und zunächst auf das iPhone 17e. Apple setzt beim neuen iPhone 17e auf den leistungsstarken A19-Chip, ein fortschrittliches Kamerasystem, ein 6,1 Zoll Super Retina XDR Display mit Ceramic Shield 2, MagSafe, doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration (256GB), C1X-Mobilfunkchip und mehr.

Handyhelden kombiniert das iPhone 17e mit dem Tarif Magnet M im Telekom-Netz. Der Tarif beinhaltet neben einer Allnet-Flat unter anderem 50GB Datenvolumen. Der monatliche Grundpreis beträgt 39,95 Euro, für das Gerät werden einmalig 69 Euro fällig. Durch Cashback und Boni ergibt sich ein Gesamtpreis von 727,80 Euro. Das iPhone 17e ohne Vertrag gibt es laut Preisvergleich aktuell für 692,98 Euro. Daraus ergibt sich ein effektiver Tarifpreis von nur 1,45 Euro pro Monat.

Übersicht

Apple iPhone 17e (256 GB)

Telefon Magenta M (Allnet-Flat mit 50 GB)

mtl. Grundpreis: 39,95 Euro

Anschlusspreis: 0 Euro durch SMS

einmaliger Gerätepreis: 69 Euro

MNP-Bonus: -150 Euro

Cashback: -150 Euro

Gesamtpreis: 727,80 Euro

Preisvergleich-Bestpreis: 692,98 Euro

Tarifeffektiv mtl. 1,45 Euro

Ein flexibler Vertragsstart bei Rufnummermitnahme ist möglich.

AP-frei: Sende innerhalb von 30 Tagen nach Vetragsbeginn eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362.

MNP-Bonus: Sende innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme der Rufnummer eine SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234.

Cashback: Der Cashback-Antrag kann von Seiten des Kunden erst nach der ersten erfolgreichen Rechnungsabbuchung von seinem Konto, frühestens ab dem 2. Vertragsmonat, spätestens mit Ablauf des 6. Vertragsmonats, beantragt werden. Nur Antragsstellungen in diesem Teilnahmezeitraum können berücksichtigt werden. Den genauen Zeitraum erhalten Sie nach Aktivierung des Vertrags automatisch via SMS. Um das Cashback zu erhalten, schicken Sie im Teilnahmezeitraum eine SMS mit „Cashback“ an die Kurzwahl 61131. Der Geldbetrag wird dann auf das uns bekannte Bankkonto überwiesen.

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