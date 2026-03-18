Von Zeit zu Zeit machen wir euch auf Aktionen zu Apple Geschenkkarten aufmerksam. Zugegebenermaßen sind die Aktion in den letzten Jahren seltener und weniger attraktiv geworden, nichtsdestotrotz kann man ab und zu (indirekt) bares Geld sparen. Bei Lidl könnt ihr euch aktuell bis zu 15 Euro Cashback sichern.

Lidl: Apple Geschenkkarte kaufen & bis zu 15€ Cashback sichern

Seit Anfang dieser Woche und noch bis kommenden Samstag (21.03.2026) könnt ihr euch bei Lidl beim Kauf einer Apple Geschenkkarte bis zu 15 Euro Cashback sichern. Achtet in jedem Fall auf das Kleingedruckte. Dort heißt es unter anderem

Pro Einkauf mit Lidl Plus wird beim Kauf einer 100 € Apple Geschenkkarte ein 10 € Coupon und bei einer 50 € Apple Geschenkkarte ein 5 € Coupon in der App gutgeschrieben. Durch Kombination beider Wertstufen ist ein Gesamtwert von max. 15 € pro Einkauf möglich. Andere Wertstufen und die variable Geschenkkarte von Apple sind ausgeschlossen. Die Coupons werden automatisch in der Lidl Plus App hinterlegt und sind ab Erhalt 10 Tage gültig. Die Einlösung ist ab einem Mindesteinkaufswert in Höhe des Couponwerts möglich (max. ein Coupon pro Einkauf).

Vor dem Kauf müsst ihr in jedem Fall eure Lidl Plus Karte an der Kasse scannen lassen. Der entsprechende Coupon wird euch nach dem Kauf der Apple Geschenkkarte in der Lidl Plus App hinterlegt.

Das Apple Guthaben kann bei Apple unter anderem zum Kauf von Apps, Spielen und Services eingesetzt werden, ihr könnt aber auch Apple Produkte damit bezahlen.