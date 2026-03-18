Apple nutzt den heutigen Abend, um die vermutlich letzte Beta-Runde einzuläuten. Genau genommen, hat das Unternehmen aus Cupertino vor wenigen Augenblicken den Release Candidate zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 freigegeben. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden X.4 Updates zu beschäftigen.

Apple gibt Release Candidate zu iOS 26.4 & iPadOS 26.4 frei

Erst wenige Tage ist es her, dass Apple die vierte Beta zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht hat, ab sofort steht der Release Candidate in den Startlöchern. In gewohnter Manier kann dieser über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden. Dabei muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Das kommende Update auf iOS 26.4 und iPadOS 26.4 beinhaltet allerhand Neuerungen. Apple Music erhält eine neue Playlist Playground-Funktion und Konzertinfos, Video-Podcasts werden eingeführt, der Schutz für gestohlene Geräte ist standardmäßig aktiviert, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten wird getestet, die Apple Konten erhalten ein einheitliches Design, neue Emojis werden eingeführt und mehr. Die Neuerungen könnt ihr unter anderem hier, hier, hier und dort nachlesen.

Die Beta 3 brachte ehrlicherweise keine nennenswerten Neuerungen und bei der Beta 4 hat Apple neue Emojis implementiert und kleinere Anpassungen vorgenommen. Welche Neuerungen der Release Candidate mit sich bringt, ist aktuell noch unklar. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die finale Version bereit steht. Sollte keine größeren Fehler im RC gefunden werden, wird dieser zur finalen Version deklariert und zeitnah freigegeben.

Wir erwarten die finale Version von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 Anfang nächster Woche.

Update 19:07 Uhr

Der Release Candidate zu macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4, HomePod Software 26.4 und visionOS 26.4 steht ebenfalls bereit.