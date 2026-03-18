Apple-CEO Tim Cook ist diese Woche nach China gereist, wo er am Mittwoch an einer Veranstaltung zum 50. Firmenjubiläum vor dem Apple Store im Chengdu Taikoo Li teilnahm. Dort trat die chinesische Sängerin Li Yuchun auf. Vergangene Woche hatte Apple bereits ein Überraschungskonzert von Alicia Keys im Grand Central Store in New York veranstaltet.

Treffen mit Entwicklern und Regierungsvertretern

Tim Cook ist wieder in China unterwegs. Wie üblich ist sein Reiseplan vollgepackt mit Diplomatie, Fototerminen und ein paar sorgfältig gewählten Worten. Laut China Daily nimmt Cook am Wochenende am China Development Forum in Peking teil und trifft sich mit chinesischen App-Entwicklern, Regierungsvertretern und Partnern des Unternehmens.

Vor dem Weltwassertag am 22. März gab Apple zudem bekannt, dass seine Zulieferer in China im vergangenen Jahr 55 Milliarden Liter Frischwasser eingespart haben. Das Unternehmen verwies bei der Gelegenheit auf ein neues Aluminium-Eloxierungsverfahren für das MacBook Neo, bei dem Wasser kontinuierlich recycelt und wiederverwendet wird.

Auch im chinesischen App Store gibt es eine Neuerung. Seit dem 15. März verlangt Apple in Festlandchina nur noch 25 statt bisher 30 Prozent Provision auf iPhone- und iPad-Apps im App Store. Das Unternehmen begründete den Schritt mit „Gesprächen mit der chinesischen Regulierungsbehörde“. Laut Bloomberg geht Peking dies aber nicht weit genug. So drängt die Regierung Apple, die App Store Beschränkungen weiter zu lockern und monopolistische Praktiken abzustellen.

Apple hat außerdem Entwickler-Tutorials auf der chinesischen Videoplattform Bilibili veröffentlicht, pünktlich vor der WWDC 2026 im Juni.