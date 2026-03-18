Wer ein Balkonkraftwerk betreibt, kennt das Problem: Tagsüber produziert die Anlage fleißig Strom, während man im Büro sitzt – abends, wenn man zuhause ist und Licht, Herd und Netflix gleichzeitig laufen, scheint die Sonne längst nicht mehr. Genau hier setzt der Zendure SolarFlow 2400 Pro an. Das neue Zendure-Flaggschiff verspricht das klassische Balkonkraftwerk in eine vollwertige Hauszentrale für Energie zu verwandeln. Wir haben das System ausgiebig getestet.

Was ist SolarFlow 2400 Pro überhaupt?

SolarFlow 2400 Pro ist kein klassischer Batteriespeicher und auch kein reines Balkonkraftwerk – er ist beides auf einmal. Zendure nennt das Ganze ein Hybrid-System: Solarmodule können direkt per DC angeschlossen werden, gleichzeitig speist das Gerät die gespeicherte Energie über eine normale Schukosteckdose (behördliche Grenze in Deutschland bei 800W) ins Hausnetz zurück. Möchten ihr SolarFlow 2400 Pro als nicht Plug-and-Play-Gerät in den Verteilerkasten anschließen, um an der Einspeisevergütung teilzunehmen, muss ein zertifizierter Elektriker die Anlage über eine feste Verkabelung an einen neuen Leistungsschutzschalter anschließen und im MaStR als nicht Plug-and-Play-Speicherwechselrichter registrieren. Unter diesen Bedingungen ist es offiziell möglich, bis zu 2.400W ins Hausnetz abzugeben. Inoffiziell funkti0niert das Ganze auch über die normale Steckdose.

Im Vergleich zum Alternativmodel SolarFlow 2400 AC+ gibt es einen entscheidenden Vorteil: Während der AC+ ausschließlich über das Stromnetz geladen werden kann, ermöglicht der Pro erstmals den direkten Anschluss von Solarmodulen. Das ist in der Praxis der Unterschied zwischen einem cleveren Akku und einem echten Energiesystem.

Design & Verarbeitung

Wer Zendures ältere Produkte kennt, wird beim 2400 Pro das neue Design sofort bemerken. Weg ist der etwas klobige „Henkelpott“-Look der Vorgänger – stattdessen präsentiert sich der 2400 Pro kantig, aufgeräumt und deutlich wohnzimmertauglicher. Das Gehäuse ist aus einem Guss gefertigt und hinterlässt einen hochwertigen Eindruck.

Mit einem Gewicht von 27,8 kg ist das Gerät noch gut alleine handhabbar. Die Abmessungen betragen 326 × 294 × 251 mm (B x H x T). Das IP65-Gehäuse erlaubt auch den Einsatz auf dem Balkon oder in der Garage, solange es nicht direkt dem Regen ausgesetzt ist. Eine passive Kühlung ohne Lüfter sorgt für absolut geräuschlosen Betrieb – ein klarer Pluspunkt für die Installation im Wohnbereich.

An der Seite finden sich vier PV-Eingänge (MC4-Stecker), der AC-Eingang/Ausgang sowie eine LAN-Buchse – ein lange überfälliges Feature, das endlich stabile Konnektivität ohne WLAN-Abhängigkeit ermöglicht.

Technische Daten im Überblick

Max. PV-Eingangsspannung: 55 V DC

Betriebsspannungsbereich: 14–55 V DC

Max. PV-Eingangsstrom: 4 × 18 A DC

Max. PV-Kurzschlussstrom (Isc): 4 × 22,5 A DC

Max. PV-Eingangsleistung: 3000 W (4 × 750 W)

Nenn-Ein-/Ausgangsspannung: 230 V AC

Nenn-Ein-/Ausgangsfrequenz: 50 Hz

Nenn-AC-Ausgangsleistung: 800 W (Standard) / 2400 W (Festinstallation)

Nenn-AC-Ausgangsstrom: 3,5 A AC (Standard) / 10,4 A AC (Festinstallation)

Max. AC-Eingangsleistung: 3200 W

Max. AC-Eingangsstrom: 13,9 A AC

Nenn-Ein-/Ausgangsspannung (Insel): 230 V AC

Nenn-Ein-/Ausgangsfrequenz (Insel): 50 Hz

Max. AC-Ausgangsleistung (Insel): 3200 VA

Max. AC-Ausgangsstrom (Insel): 13,9 A AC

Max. AC-Eingangsleistung (Insel): 2400 VA

Max. AC-Eingangsstrom (Insel): 10,4 A AC

Batterietyp: LiFePO4

Nennenergie: 2400 Wh

Nennkapazität: 50 Ah

Nennspannung: 48 V DC

Max. Lade-/Entladeleistung: 2400 W

Max. Lade-/Entladestrom: 50 A DC

Ladetemperatur: 0° C bis 55° C

Entladetemperatur: −20° C bis 55° C

Lade-/Entladespannungsbereich: 37,5–54,75 V DC

Schutzklasse: Klasse I

Leistungsfaktor (cos φ): 0,8 (induktiv) bis 0,8 (kapazitiv)

Betriebstemperatur: −20° C bis 55° C

Schutzart: IP65

Abmessungen (B × H × T): 326 × 294 × 251 mm

Gewicht: 27,8 kg

Bluetooth Version: 5.0

Bluetooth Frequenz: 2402–2480 MHz

Max. Sendeleistung (Bluetooth): 20,0 dBm

Wi-Fi Standard: Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n)

Wi-Fi Frequenz: 2412–2472 MHz

Max. Sendeleistung (Wi-Fi): 20,0 dBm

Vier MPPT-Tracker – warum das wichtig ist

Das Herzstück des 2400 Pro sind die vier unabhängigen MPPT-Tracker mit jeweils bis zu 750 W. Wer schon mal Solarmodule auf einem Balkon betrieben hat, weiß: Verschattung ist das größte Effizienzproblem. Liegt eine Ecke eines Moduls im Schatten der Balkonbrüstung, bricht die Leistung des gesamten Strings ein.

Mit vier separaten Trackern arbeitet jeder Eingang unabhängig. Zwei Module im Schatten bedeuten nicht mehr automatisch, dass die anderen beiden auch gedrosselt werden. In der Praxis kann das – je nach Aufstellung – einen spürbaren Mehrertrag bedeuten.

Hinzu kommt die niedrige Startspannung von 14 V (viele Mitbewerber setzen auf 16 V). Das klingt unscheinbar, macht sich aber morgens und abends sowie an bewölkten Tagen bemerkbar. Zendure beziffert den Mehrertrag gegenüber 16V-Designs auf bis zu 12,5 % – was wir im Test nicht direkt messen konnten, die früheren Starts in der Dämmerung aber bestätigen können.

Installation & Inbetriebnahme

Hier zeigt sich, dass Zendure „Plug and Play“ ernst nimmt. Das Gerät wird mit allem nötigen Zubehör geliefert, der QR-Code in der Verpackung führt zu einer in weitern Teilen gut übersetzten digitalen Anleitung auf Deutsch. Die Zendure-App übernimmt die WLAN-Einrichtung und führt schrittweise durch die Konfiguration.

Solarmodule werden direkt an die MC4-Eingänge angeschlossen. Es ist kein separater Wechselrichter nötig. Der AC-Ausgang wird in eine vorhandene Schukosteckdose gesteckt (800-W-Modus, ohne Genehmigung). Wer den Premium-Modus mit 2.400 W nutzen möchte, benötigt eine Festinstallation durch einen Elektriker.

Für maximale Präzision beim Eigenverbrauch empfiehlt sich ein Smart Meter. Darauf haben wir in der Vergangenheit bei ähnlichen Tests immer wieder drauf hingewiesen. Dabei können verschieden Smart Meter verwendet werden. Neben der Zendure eigenen Lösung sind auch verschiedene Modelle von Shelly kompatibel. Bei uns kommt beispielsweise der Shelly 3 Pro EM zum Einsatz. Die Nulleinspeisung – also der Versuch, exakt so viel Strom abzugeben, wie gerade verbraucht wird – funktionierte mit minimalen Abweichungen um die Nulllinie. Fast kein Strom ging ins Netz verloren, sondern wurde im Akku gespeichert.

App & Energiemanagement: ZENKI 2.0 und ZenWave

Die Zendure-App hat in den letzten Jahren deutlich an Qualität gewonnen. Gleichwohl gibt es hier und dort ein paar holprige Übersetzungen. Die App ist der Dreh- und Angelpunkt, über die ihr die verschiedenen Modi auswählen und Einstellungen vornehmen könnt.

Zunächst einmal könnt ihr SolarFlow 2400 Pro als „klassisches Balkonkraftwerk“ betreiben. Alternativ und deutlich sinnvoller ist es, SolarFlow 2400 Pro zu eurem „Home Energy Management System“ (HEMS) hinzuzufügen. Als Teil des HEMS werden Entlade- und Ladevorgänge automatisch – basierend auf dem aktuellen Energiebedarf – verwaltet. Dies sorgt für eine effiziente Energieverteilt. Hier ist in jedem Fall ein Smart Meter erforderlich, so dass der Strombedarf eures Hauses oder der Wohnung erkannt wird. Noch smarter wird euer System, wenn ihr einen dynamischen Stromtarif verwendet und den ins System einbindet. Von Zendure werden insgesamt über 840 europäische EU-Energieanbieter unterstützt. ZENKI übernimmt dann für euch die gesamte Stromplanung.

ZENKI 2.0 lernt eure Verbrauchsmuster noch besser kennen und prognostiziert PV-Ertrag sowie Strompreise, um Laden und Entladen noch optimaler zu automatisieren. ZENKI 2.0 soll am 30.04.2026 starten. Am selben Stichtag startet auch ein verbessertes HEMS 2.0. Bis dahin könnt ihr die jeweils erste Generation von ZENKI und HEMS nutzen.

Eine Einschränkung der App bleibt: Gelegentliche kleinere Bugs in der App, zum Beispiel beim Übernehmen von Einstellungen. Auch einzelne Übersetzungsfehler schleichen sich noch ein. Im Alltag lief das System bei uns aber grundsätzlich stabil und zuverlässig.

Notstrom & Sicherheit

Ein echter Pluspunkt des 2400 Pro: echte Notstromfähigkeit. Erkennt das System einen Stromausfall im Hausnetz, schaltet es innerhalb von Millisekunden auf den Off-Grid-Ausgang um. Dort stehen bis zu 2.400 VA (Spitze: 3.600 W für 200 ms) zur Verfügung – genug für Kühlschrank, Router, Beleuchtung und Ladegeräte.

Die LiFePO4-Zellen sind in puncto Sicherheit die erste Wahl für Heimspeicher. Über 6.000 Ladezyklen, thermische Stabilität und ein integriertes BMS schützen das System. Als besonderes Feature verfügt der 2400 Pro über ein Aerosol-Brandschutzsystem, das sich bei kritischen Temperaturen ab 170 Grad automatisch aktiviert – ohne schädliche Rückstände zu hinterlassen.

Wärmepumpen-Integration: SG Ready

Für Eigenheimbesitzer mit Wärmepumpe ist der 2400 Pro besonders interessant: Das Gerät unterstützt den SG-Ready-Standard und kommuniziert mit Shelly- und HomeWizard-Komponenten. Konkret bedeutet das: Ist der Akku voll oder ist der Börsenstrompreis niedrig, gibt der 2400 Pro der Wärmepumpe das Signal, den Warmwasserspeicher hochzuheizen – mit selbst produziertem oder günstig eingekauftem Strom. Das macht ihn zur energetischen Drehscheibe im Haus, nicht nur zum Batteriespeicher.

Auch MQTT, sowie Schnittstellen zu Home Assistant, Home, Shelly und HomeWizard werden untersützt.

Erweiterbarkeit

Das System ist von Anfang an auf eine Erweiterung ausgelegt. Die interne 2,4-kWh-Basis kann mit bis zu fünf AB3000L-Batterien auf 16,8 kWh erweitert werden – genug für einen durchschnittlichen Haushalt, um 1–2 Tage auch ohne Sonne auszukommen. Die Batterien werden einfach gestapelt.

Wer später ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe nachrüsten möchte, kann das System schrittweise ausbauen, ohne von vorne anfangen zu müssen.

Fazit

Der Zendure SolarFlow 2400 Pro ist kein Nischenprodukt mehr – es ist ein ernstzunehmendes Heimenergiesystem. Die Kombination aus direktem PV-Anschluss, vier unabhängigen MPPT-Trackern, hoher AC-Ausgangsleistung, Notstromfähigkeit und smartem Energiemanagement hebt es deutlich von einfachen Balkonkraftwerk-Akkus ab.

Die Installation ist angenehm unkompliziert, das Design wohnzimmertauglich, die App und die Software noch mit kleineren Macken versehen. So schaltet sich in der aktuellen Firmwareversion das Display auf er Vorderseite von Zeit zu Zeit wieder automatisch an, obwohl es eigentlich über die App ausgeschaltet ist. Auch wird der Stromverbrauch eines direkt über integrierte Steckdose angeschlossenen Verbrauchers nicht immer in der Übersicht angezeigt. Wir haben in den letzten Tagen mehrfach ein eBike direkt über SolarFlow 2400 Pro aufgeladen. Das Fahrrad wurde auch faktisch aufgeladen, das Ganze wurde allerdings nicht in der App angezeigt. Vermutlich muss Zendure hier noch einmal per App- und/oder Firmware-Update nachbessern.

Bis zu 3000W DC sind über die 4 MPPT-PV-Eingänge möglich. Möchtet ihr mehr? Ergänzt bis zu 1800W über AC-Kopplung (Notstrom-Port) – damit steigt der Gesamtsolareingang auf bis zu 4800W. Ob dies in der Praxis so allerdings genutzt wird, lassen wir mal offen. Möglich ist es.

Für wen lohnt es sich?

Mieter und Eigenheimbesitzer mit Balkonkraftwerk oder kleiner Dach-PV

Haushalte, die ihren Eigenverbrauch maximieren wollen

Nutzer dynamischer Stromtarife (Tibber, Ostrom, ZenWave)

Eigenheimbesitzer mit Wärmepumpe

Wer sollte warten?

Wer eine große Dachanlage mit bestehendem Wechselrichter hat (hier ist die AC+-Variante besser geeignet)

Wer kein Smart Meter einsetzen kann oder will (die volle Stärke des Systems bleibt dann ungenutzt)

Preis & Verfügbarkeit

Zendure verlangt für SolarFlow 2400 Pro „standardmäßig“ 1.199 Euro. Aktuell gibt es eine Aktion, so dass ihr nur 999 Euro bezahlt. Allerdings können wir euch nur empfehlen, SolarFlow 2400 Pro in Kombination mit Solarpanelen zu kaufen, da die Differenz verhältnismäßig niedrig ist. In Kombinaten mit 4x 450W Bifaziale-Solarpanele zahlt ihr nur 1.199 Euro. Natürlich könnt ihr SolarFlow 2400 Pro auch mit anderen Solarpanelen und Zusatz-Akkus zum reduzierten Preis kombinieren. Sowohl auf der Zendure-Webseite als auch im Zendure-Store auf Amazon findet ihr verschiedene Angebote.