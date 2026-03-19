Apple weitet seine Feierlichkeiten zum 50-jährigen Firmenjubiläum auf weitere Länder aus. Wie MacRumors berichtet, sind nach Events in New York, China und Südkorea weitere besondere „Today at Apple“-Sessions in Kanada, Frankreich und Thailand geplant.

Prominente Gäste und kreative Workshops

In Kanada wird der Eiskunstläufer Elladj Baldé für Apple einen Vortrag halten. Passend zur Ankündigung zeigt er auf Instagram, wie er auf einem zugefrorenen See im Banff National Park Schlittschuh läuft. Das Video hat er mit dem Dual-Capture-Modus des iPhone 17 Pro aufgenommen. Welcher Apple Store das Event ausrichtet und wann genau es stattfindet, ist noch nicht bekannt. Auch eine Reservierung ist bislang nicht möglich.

In Paris hat Apple gleich vier Sessions im Store an den Champs-Élysées angekündigt. Am 25. und 26. März treten dort unter anderem der DJ und Produzent Myd, der Grafikdesigner So Me und der Musiker Boombass auf. In Bangkok findet am 21. März eine Session im Apple Store Iconsiam statt, bei der die Künstlerin Molly zeigt, wie man mit Procreate auf dem iPad eigene Sticker gestaltet. Die Plätze dort sind allerdings bereits vergeben. Die „Today at Apple“-Sessions sind wie gewohnt kostenlos.

Apple wird am 1. April offiziell 50 Jahre alt. Das Unternehmen hatte angekündigt, den gesamten März über mit Events das Jubiläum zu feiern. Den Auftakt machte vergangene Woche ein Überraschungskonzert von Alicia Keys im Grand-Central-Store in New York.