Apple ruft iPhone-Besitzer, die noch iOS 13 oder iOS 14 nutzen, dazu auf, umgehend auf iOS 15 zu aktualisieren. Hintergrund sind Berichte über Hacking-Tools, die gezielt Schwachstellen in älteren iOS-Versionen ausnutzen.

Zwei Exploit-Kits sind im Umlauf

Konkret geht es um die Exploit-Kits „Coruna“ und „DarkSword“, die Sicherheitslücken in iOS angreifen können. Über manipulierte Webseiten und Links verschaffen sich hierbei Angreifer Zugriff auf betroffene Geräte. Apple hat die zugrunde liegenden Schwachstellen in den vergangenen Monaten nach und nach geschlossen. Wer bereits die jeweils neueste iOS-Version auf seinem iPhone installiert hat, ist geschützt. Das gilt für aktuelle Versionen von iOS 15 bis iOS 26.

Apple schreibt im zugehörigen Support-Dokument:

„Sicherheitsforscher haben vor Kurzem Angriffe aus dem Internet identifiziert, die mithilfe schädlicher Webinhalte auf veraltete Versionen von iOS abzielen. Beispiel: Wenn du eine ältere Version von iOS verwendest und auf einen schädlichen Link klickst oder eine kompromittierte Website besuchst, besteht möglicherweise das Risiko, dass die Daten auf deinem iPhone gestohlen werden. Wir haben diese Probleme nach deren Fund gründlich untersucht und für die neuesten Betriebssystemversionen so schnell wie möglich Softwareupdates veröffentlicht, um Schwachstellen zu schließen und derartige Angriffe zu unterbinden. Wenn du die iPhone-Software auf dem neuesten Stand gehalten hast, bist du bereits geschützt. Das Wichtigste, was du tun kannst, um die Sicherheit deiner Apple-Produkte zu gewährleisten ist, deine Software auf dem neuesten Stand zu halten. Geräte mit aktualisierter Software waren durch diese gemeldeten Angriffe nicht gefährdet. Geräte mit aktiviertem Blockierungsmodus sind ebenfalls vor diesen spezifischen Angriffen geschützt, selbst bei veralteter Software. Sie sollten aber so schnell wie möglich auf die neueste iOS-Version aktualisiert werden.“

Nutzer, die noch iOS 13 oder iOS 14 installiert haben, müssen mindestens auf iOS 15 wechseln. Alle iPhones mit iOS 13 oder iOS 14 unterstützen dieses Upgrade. Apple wird in den kommenden Tagen auch einen Hinweis auf das wichtige Sicherheitsupdate direkt auf den betroffenen Geräten anzeigen.