Apple hat bei den aktuellen MacBook Air und MacBook Pro Modellen sowie beim neuen MacBook Neo die US-Tastatur umgestaltet. Mehrere Tasten, die bisher mit englischen Textbezeichnungen beschriftet waren, tragen jetzt nur noch Symbole. Für Nutzer außerhalb der USA ist das nichts Neues, denn internationale Apple-Tastaturen verwenden schon seit Jahren Symbole statt Text. Die USA waren hier lange eine Ausnahme.

Änderungen an der MacBook-Tastatur

Die Tasten Tab, Caps Lock, Return, Shift und Delete zeigen auf den neuen US-Tastaturen jetzt ausschließlich Symbole. Zwei Tasten behalten allerdings ihre Textbeschriftung: Esc und Fn. Die Modifier-Tasten Control, Option und Command zeigen sowohl das Symbol als auch den Namen, also etwa „Control“ neben dem Zeichen ⌃ oder „Command“ neben ⌘.

Dan Moren hat die neuen Symbole in seinem MacBook Air Review bei Six Colors als Erster thematisiert. Für Nutzer außerhalb der USA ist das nichts Neues, weil ihre Tastaturen schon lange so aussehen.

Der Blogger John Gruber von Daring Fireball hat eine plausible Erklärung dafür, warum nicht alle Tasten komplett auf Symbole umgestellt wurden. In Dokumentationen und Anleitungen werden die Modifier-Tasten fast immer mit ihrem Namen referenziert, nicht mit dem Symbol. Wer in einem Supportartikel „Option-Shift-Command-K“ liest, muss die entsprechende Taste auf der Tastatur finden können. Die Kombination aus Symbol und Text auf den Modifier-Tasten löst genau dieses Problem.

Die Textbeschriftung hilft auch, wenn man einem weniger technikaffinen Nutzer am Telefon erklärt, er solle „Command-R“ drücken, und dieser die richtige Taste finden muss. Bei den eher aus der Schreibmaschinen-Ära bekannten Tasten wie Shift oder Tab ist das weniger kritisch, weil die meisten Nutzer diese Bezeichnungen ohnehin kennen und das Symbol intuitiv zuordnen können.

Apple hat sich also für einen pragmatischen Mittelweg entschieden. Die Modifier-Tasten behalten ihre Textbeschriftung, weil sie in der Kommunikation zwischen Mensch und Dokumentation eine Brücke schlagen müssen. Bei den restlichen Tasten reichen die Symbole aus.